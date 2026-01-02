10 nielegalnych imigrantów zatrzymano w Bydgoszczy. Zostali przekazani Straży Granicznej [wideo + zdjęcia]

2026-01-02, 21:14 Bartosz Nawrocki / Redakcja

Mężczyźni zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej w Bydgoszczy. / Fot. KMP w Bydgoszczy

Zarzuty nielegalnego przekroczenia granicy Polski usłyszało trzech Pakistańczyków oraz siedmiu Afgańczyków. Z kolei dwóch Ukraińców odpowie za pomoc w ich przewożeniu.

Do zatrzymania doszło w sylwestrowy poranek na DK10 w Bydgoszczy.



- Z informacji przekazanych przez Straż Graniczną w Białymstoku wynikało, że od strony przejścia granicznego w Sejnach przemieszcza się samochód przewożący nielegalnych imigrantów - mówi nadkom. Lidia Kowalska, rzecznik prasowy komendy miejskiej policji w Bydgoszczy. - Do zatrzymania pojazdu doszło w Bydgoszczy. W środku znajdowało się 12 mężczyzna w wieku od 17 do 41 lat. Wszyscy zostali zatrzymani.



Mężczyźni zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej w Bydgoszczy, którzy podejmą decyzje związane z deportacją obcokrajowców.