Strażnicy graniczni zatrzymali 30 cudzoziemców w Kujawsko-Pomorskiem. Pracowali w piekarni i przy warzywach [zdjęcia]
Pracowali na czarno i nie mieli dokumentów, pozwalających na legalny pobyt. Cudzoziemców zatrzymano w Chełmnie i Toruniu.
W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili dwie kontrole. Sprawdzali legalność pobytu cudzoziemców, pracujących w regionie. Zatrzymali 30 osób.
- W Chełmnie strażnicy sprawdzili pracowników jednej z tamtejszych piekarni. Bez wymaganych zezwoleń i umów pracowali tam trzej obywatele Sri Lanki, dwie osoby z Nepalu i dwie z Indii.
- W Toruniu w firmie zajmującej się przetwórstwem warzyw i owoców strażnicy zatrzymali 23 cudzoziemców: 11 obywateli Kolumbii oraz 12 osób z Indonezji. I oni nielegalnie wykonywali pracę.
Obcokrajowcy mają 30 dni na dobrowolne opuszczenie Polski i roczny zakaz wjazdu do państw strefy Schengen.
Informacje na ten temat przekazał na portalu X Marcin Kierwiński, minister MSWiA:
Tylko w styczniu i na początku lutego funkcjonariusze PSG w Bydgoszczy przeprowadzili 95 kontroli, ujawnili 54 cudzoziemców naruszających przepisy pobytowe.