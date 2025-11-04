Znaczne ilości 2-CB oraz MDMA przejęte przez policjantów z bydgoskiej komendy miejskiej

2025-11-04, 10:18  inf. prasowa/nadkom. Lidia Kowalska
Policjanci zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości narkotykowej i pseudokibiców po raz kolejny zabezpieczyli znaczną ilość narkotyków. Tym razem ponad 300 gramów 2-CB oraz MDMA u 28-latka ze Szwederowa. Mężczyzna został aresztowany na najbliższe trzy miesiące. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Wszystko zaczęło się od ustaleń policjantów z wydziału narkotykowego i pseudokibiców bydgoskiej komendy miejskiej. Wynikało z nich, że mieszkaniec Szwederowa może posiadać zabronione środki. By potwierdzić swoje przypuszczenia w ubiegły czwartek, 30 października, pojechali do jego miejsca zamieszkania. W drodze zauważyli osobową toyotę, którą podejrzewany 28-latek się przemieszczał.

Do zatrzymania doszło na ulicy Polnej. Po przedstawieniu powodu zatrzymania policjanci pojechali wraz z nim do jego mieszkania. W szufladzie szafy funkcjonariusze znaleźli worek strunowy z zawartością białej zbrylonej substancji o wadze ponad 276 gramów oraz 7 woreczków strunowych z tą samą substancją o łącznej wadze ponad 20 gramów. Wstępne badania narkotesterem wykazały, że substancje to w głównej mierze 2-CB o łącznej wadze 298 gramów. Znajdował się tam również woreczek z częściowo sproszkowanymi tabletkami. W tym przypadku tester wykazał kilka gramów MDMA.

28-latek trafił do komisariatu na Szwederowie, a następnie do policyjnego aresztu. Sąd zatrzymał go na najbliższe trzy miesiące. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

