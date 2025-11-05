Odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Toruńscy policjanci złapali dilera

2025-11-05, 13:51 Sebastian Pypczyński/inf. prasowa
Policjanci z Torunia złapali dilera/fot. inf. prasowa
Kryminalni z komisariatu Policji Toruń-Śródmieście znaleźli i zabezpieczyli ponad kilogram narkotyków w jednym z mieszkań na Bydgoskim Przedmieściu. Zatrzymany do sprawy 24-letni mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami. Za posiadanie znacznej ilości zakazanych substancji grozi mu do 10 lat więzienia.
Kryminalni z komisariatu na toruńskim Śródmieściu od pewnego czasu pracowali nad sprawą dotyczącą obrotu narkotykami na terenie miasta. Ustalenia funkcjonariuszy doprowadziły ich do 24-latka. Policjanci krok po kroku gromadzili dowody świadczące o przestępczej działalności mężczyzny.
W piątek 31 października kryminalni sprawdzili zdobyte informacje wskazujące, że podejrzany może przechowywać znaczną ilość narkotyków w mieszkaniu na Bydgoskim Przedmieściu. Podczas przeszukania lokalu funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli kilka worków wypełnionych suszem roślinnym, tabletkami i białym proszkiem. Substancje zostały zabezpieczone i wstępnie przebadane. Wyniki testów wykazały, że to przeszło 700 gramów marihuany, ponad 400 gramów tabletek MDMA i 2C-B, a także prawie 200 gramów kokainy.
Na tym jednak znaleziska się nie skończyły. Policjanci zabezpieczyli w mieszkaniu również sprzęt wykorzystywany do porcjowania i pakowania narkotyków, w tym zgrzewarkę z folią, kilka wag elektronicznych, a także gotówkę w kwocie blisko 160 tysięcy złotych. 24-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi.
W niedzielę 2 listopada doprowadzono mężczyznę do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych i środków odurzających. Oskarżyciel wystąpił o zastosowanie wobec niego najsurowszego środka zapobiegawczego. Dzień później sąd, po zapoznaniu się z aktami sprawy, zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące.
Za złamanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 24-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
