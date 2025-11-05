Rozbito gang pseudokibiców z Kujawsko-Pomorskiego i Pomorskiego. Zatrzymano 21 osób

2025-11-05, 09:44 Krzysztof Wrześniowski/inf. prasowa

CBŚP i policja rozbiły mocną grupę narkotykową/fot. CBŚP

Dzięki skoordynowanej akcji funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, przy wsparciu jednostek terenowych policji oraz jednostek kontrterrorystycznych, rozbita została zorganizowana grupa przestępcza wywodząca się ze środowiska pseudokibiców działająca na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Zatrzymano 21 osób podejrzanych o przemyt i handel narkotykami oraz inne poważne przestępstwa.

Funkcjonariusze CBŚP, działając pod nadzorem prokuratora pomorskiego pionu PZ PK w Gdańsku, przeprowadzili szeroko zakrojoną operację wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przemytem i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa mogła działać od 2022 roku, a w tym czasie wprowadzić na rynek nawet 1,5 tony różnego rodzaju środków odurzających.



Pod koniec października policjanci CBŚP, wspierani przez funkcjonariuszy policji w Lęborku i Chełmnie oraz z placówki Straży Granicznej w Ustce Morskiego Oddziału Straży Granicznej, przeprowadzili skoordynowane działania operacyjne. Z uwagi na brutalny charakter grupy oraz jej powiązania ze środowiskiem pseudokibiców klubów sportowych z Bydgoszczy i Lęborka, w akcję zaangażowano ponad 100 funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej, których wspierali policjanci z Zespołów Specjalnych CBŚP, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA oraz z Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Bydgoszczy i Gdańska.



W wyniku działań zatrzymano 21 osób w wieku od 22 do 62 lat. Podczas przeszukań miejsc zamieszkania oraz lokali użytkowanych przez podejrzanych, funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. broń palną wraz z amunicją, narkotyki w postaci kokainy, amfetaminy i marihuany, a także liczne niebezpieczne narzędzia – noże, pałki, maczety i atrapy broni.



Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku. Prokurator przedstawił im zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym kierowania grupą, a także posiadania i wprowadzania do obrotu narkotyków, wymuszeń rozbójniczych oraz bezprawnego pozbawienia wolności.



Sąd, uwzględniając wnioski prokuratora, zastosował wobec 16 osób izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono również ponad 170 tysięcy złotych w gotówce. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci CBŚP i prokuratura nie wykluczają kolejnych zatrzymań.



Materiał CBŚP z zatrzymania: