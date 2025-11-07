Pobili, zgwałcili, podpalili. Zapadł prawomocny wyrok w bulwersującej sprawie z Torunia

2025-11-07, 11:39 Michał Zaręba/Redakcja

Sąd Apelacyjny w Gdańsku/fot. Yanek / fotopolska.eu/Wikipedia

Jest prawomocny wyrok w sprawie zbiorowego gwałtu w pustostanie przy ulicy Kanałowej w Toruniu. Sąd Apelacyjny w Gdańsku zaostrzył karę dla Krzysztofa T. - do 9 lat więzienia.

Oskarżone w sprawie były trzy osoby - w tym jedna kobieta. Natalia G. została skazana na 7 lat pozbawienia wolności a Piotr Ł, który był najmniej aktywny - na dwa lata odsiadki.



Do zdarzenia doszło w marcu 2023 roku. Bezdomnego mężczyznę oskarżeni najpierw pobili. Drugiego poszkodowanego Krzysztof T. oblał benzyną i podpalił. Mężczyzna doznał ciężkich poparzeń. Oskarżony zmuszał też mężczyznę do kradzieży.

Karę będzie odbywał w systemie terapii uzależnień.