Rogal w ręku, to i na twarzy – poznaniacy rozdają świętomarcińskie przysmaki w bydgoskim tramwaju

2025-11-05, 11:34  Damian Klich/Redakcja
W tramwaju numer 9 można otrzymać poznańskie rogale/fot. Damian Klich

„Rogalowa bimba” jeździ po bydgoskich torach. Poznaniacy rozdają pasażerom świętomarcińskie rogale w tramwaju linii numer 9. W ten sposób promują poznańską tradycję z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości.

Z pętli Glinki w kierunku Rycerskiej był z nimi nasz reporter, Damian Klich. – Ja jestem świętym Marcinem, dlatego mam strój rycerza Cesarstwa Rzymskiego, którym był – powiedział jeden z poznańskich gości.

– Nic nie wiedziałem, a jestem kierowcą MZK. Zastanawiałem się, czy to promocja tramwajów w Bydgoszczy, PESY czy czegoś innego – przyznał motorniczy.

– Nie można jeść w tramwaju, dlatego nie kosztujemy od razu, tylko czekam, aż wysiądę, a niestety jadę daleko – powiedziała jedna z obdarowanych pasażerek.

„Rogalowa bimba” kursuje do 16:00. Poznańska ekipa odwiedziła już ponad połowę miast na trasie. Była w Warszawie, Szczecinie, Gorzowie i w środę w Bydgoszczy. Przed nimi jeszcze Gdańsk i oczywiście stacja końcowa, czyli Poznań.

Materiał Damiana Klicha

Bydgoszcz
