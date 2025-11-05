Uczniowie i nauczyciele ze Świecia uczyli się obsługi dronów. Placówka niebawem zakupi sprzęt

2025-11-05, 13:05 Marcin Doliński/Redakcja

Szkoła w Świeciu będzie miała drony do dyspozycji/fot. Marcin Doliński

W Zespole Szkół Menedżerskich w Świeciu można nauczyć się obsługi dronów i otrzymać specjalny certyfikat. To wszystko dzięki unijnemu programowi, na którego realizację placówka dostała ponad milion złotych. Drony już niedługo pojawią się w szkole.

– Jest to projekt pod tytułem „Menedżer przyszłości”. Na ten projekt otrzymaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie prawie 1 200 000 złotych – powiedział dyrektor Przemysław Krzyżanowski.



– 30 uczniów i 5 nauczycieli szkoliło się w ramach tego projektu, aby umieć obsługiwać drona w kategorii otwartej i STS 1. Dodatkowo mieliśmy szkolenia z cyberbezpieczeństwa – dodała koordynatorka projektu, Hanna Bocian.



– Zdobywaliśmy uprawnienia szczególne, dzięki którym możemy latać w szczególnych momentach, możemy przygotować plan lotu i korzystać z naszych uprawnień w troszeczkę szerszym zastosowaniu. Jesteśmy na procesie zakupu dronów, no bo jako osoby, które posiadają uprawnienia, chcemy, aby uczniowie mogli trenować – stwierdził z kolei nauczyciel Radosław Góra.