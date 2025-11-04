„Movember” rusza pełną parą. To kampania skierowana do mężczyzn, by badali, co dla nich najcenniejsze

Listopad miesiącem badania prostaty i jąder/fot. pixabay.com
Rak prostaty i jądra to jedne z najczęściej występujących nowotworów u mężczyzn. W listopadzie mówi się głośno o męskiej profilaktyce i zachęca panów do badań. Przypomina o tym kampania „Movember”, czyli Międzynarodowy Miesiąc Walki z Męskim Rakiem. Jej symbolem są wąsy, które panowie, solidaryzujący się z akcją, zapuszczają w listopadzie.
W województwie kujawsko-pomorskim od stycznia do września tego roku z powodu raka prostaty leczyło się ponad 18,5 tysiąca mężczyzn, głównie powyżej 60. roku życia. Diagnozę nowotworu jądra usłyszało ponad tysiąc panów, przede wszystkim w wieku od 20 do 39 lat. – Movember to dobra okazja, by przypomnieć mężczyznom, że warto i powinni się badać – powiedział dr Krzysztof Kamecki, koordynator Oddziału Klinicznego Urologii Onkologicznej w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
– W przypadku mężczyzn spotykamy się z taką niechęcią do zgłaszania się na badania profilaktyczne, zwłaszcza wśród mężczyzn w wieku młodym, średnim. Jeżeli już się zgłaszają mężczyźni w wieku 55 i więcej, to zazwyczaj jest to wskutek presji partnerek małżonek. Tacy pacjenci, którzy u nas się pojawiają, najczęściej zaczynają rozmowę od informacji, że czują się świetnie, ale dla świętego spokoju pojawiają się w naszej poradni urologicznej – dodał.
Tymczasem warto się badać, bo szybko wykryty nowotwór jest wyleczalny, a pacjent może szybko wrócić do normalnej aktywności. – Nie można zaczarować rzeczywistości, nie badając się. Nowotwór, jeżeli wystąpi, to i tak kiedyś zostanie wykryty. Jeżeli będziemy czekali na pierwsze objawy i dopiero wtedy zgłosimy się do lekarza, to najczęściej objawy choroby nowotworowej świadczą już od jej dużym zaawansowaniu. Wówczas skuteczność leczenia onkologicznego jest dramatycznie niższa – stwierdził dr Kamecki.
Dr Krzysztof Kamecki o badaniu raka prostaty i jądra. Materiał Tatiany Adonis
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę