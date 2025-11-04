Ostatnie cyberataki na Polskę są normą. „Odpieramy ich codziennie setki, a nawet tysiące” [Rozmowa Dnia]

2025-11-04, 08:52 Maciej Wilkowski/Redakcja

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski opowiedział o cyberatakach, z którymi ostatnio mierzyła się Polska/fot. Tomasz Kaźmierski

Jak mamy chronić swoje dane, by nie zostały wykradzione przez hakerów? W ostatnich dniach zaatakowano m.in. biuro podróży, firma zajmująca się pożyczkami oraz system płatności BLIK. O tych atakach, o tym, kto za nimi stoi, Maciej Wilkowski w Rozmowie Dnia Polskiego Radia PiK rozmawiał z wicepremierem, ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim.

W ostatnich dniach doszło do poważnego wycieku danych z jednego z biur podróży oraz ataku hakerów na firmę zajmującą się udzielaniem pożyczek. Zostały wykradzione wrażliwe dane klientów. Wielu łączy to z działaniami rosyjskich służb. – Nie łączyłbym wszystkich ataków w jedno. Na atakach na firmy próbowano zarobić, z kolei atak na infrastrukturę rozliczeniową traktowałbym jako część wojny hybrydowej z Rosją, bo już wiemy, że to był atak zewnętrzny, który ma doprowadzić do paraliżu obywateli – powiedział minister.







Zdaniem Gawkowskiego natężenie ataków nie jest niczym szczególnym. – Nie powiedziałbym, że ostatnio pojawiło się dużo ataków. To normalne, bo Polska jest najbardziej atakowanym państwem w Unii Europejskiej pod względem cyberprzestrzeni. Tych ataków dziennie o różnej skali i różnym natężeniu są setki, a bywają dni, że i tysiące – przyznał wicepremier.



Polityk Nowej Lewicy przyznał, że Polska robi co może, by zablokować każdy cyberatak. – My to odpieramy, bo mamy naprawdę mocną cybertarczę. Ponad 99% ataków jest odpieranych. Kiedy jednak popatrzymy na skalę, poniżej jednego procenta to i tak mówimy o dziesiątkach, które mogą dojść do skutku – powiedział Krzysztof Gawkowski.



Pełna rozmowa dnia poniżej:



