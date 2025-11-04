W Świeciu powstaje historyczny szlak murali. Trwają pracę nad malunkiem autobusu z bogatą przeszłością

2025-11-04, 15:34 Marcin Doliński/Redakcja

Mural powstający w Świeciu/fot. Marcin Doliński

Mural przedstawiający zabytkowy autobus wraz z historycznymi postaciami powstaje w Świeciu. To cześć większego projektu pod tytułem „Architekci naszej codzienności”. Malowidła pokażą wydarzenia i osoby ważne dla lokalnej społeczności.

– Malowidło będzie przedstawiać autobus przedsiębiorstwa Centrala Samochodów oraz jego właściciela Antoniego Czablewskiego, a także właściciela restauracji Dwór Magdaleny pana Ignacego Prusiewicza. Antoni Czablewski zainaugurował przewozy komunikacji autobusowej w naszym regionie – opisał Tomasz Pasiek z Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej.



Nie jest to pierwszy mural. Jak wspomniał Michał Kaźmierski, poprzedni pojawił się na Muzeum Straży Pożarnictwa. – Teraz mamy do zrobienia pierwszy świecki autobus. Zdjęcie pochodzi z lat 30-tych. Postaram się zrobić, co w mojej mocy, żeby to wyglądało realistycznie – dodał.



– Musiałem wygładzić ścianę, bo to był taki stary baranek. Naciągałem też klej i maluję farbami fasadowymi akrylowymi, pędzlami i wałkami, bez natrysku – powiedział Kaźmierski, czyli twórca dzieła.



Mural powstaje u zbiegu ulic Pocztowej i Mickiewicza.