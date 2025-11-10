Złapano handlarza narkotyków z Rypina. W domu miał ponad 150 gramów różnych substancji

2025-11-10, 13:33  asp. sztab. Dorota Rupińska/inf. prasowa
Rypińscy policjanci złapali handlarza narkotyków/fot. inf. prasowa

Kryminalni zatrzymali 34-letniego mieszkańca Rypina za posiadanie narkotyków. Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 150 gramów zabronionych substancji oraz 62 tabletki. Mężczyzna już usłyszał zarzut, o jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Rypińscy policjanci z zespołu ds. zwalczania przestępczości narkotykowej ustalili, że jeden z mieszkańców Rypina zajmuje się procederem narkotykowym. W piątek 7 listopada podjęli wobec niego czynności. Kiedy przyjechał swoim samochodem na jeden z parkingów na terenie miasta, kryminalni wspólnie z wytypowanym 34-latkiem pojechali do jego mieszkania i dokładnie je przeszukali.

Ustalenia okazały się trafne. Funkcjonariusze znaleźli ponad 150 gramów różnych substancji i 62 tabletki. Tester wykazał, że były to: marihuana, amfetamina, kryształ oraz tabletki ekstazy. Policjanci zabezpieczyli środki do dalszych badań laboratoryjnych.

Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do jednostki policji. Jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Grozi mu do 3 lat więzienia.

Rypin
