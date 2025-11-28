Prawie 650 kg narkotyków! Akcja poznańskiej policji w Kujawsko-Pomorskiem [wideo]

Na jednej z posesji w powiecie inowrocławskim policjanci z Poznania znaleźli linię produkcyjną substancji psychotropowych (3CMC), 111 kg klofedronu gotowego do wprowadzenia na rynek, a także 536 kg płynnego klofedronu służącego do produkcji gotowego narkotyku. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych środków to 7 milionów złotych. Dwie osoby zostały zatrzymane na tzw. gorącym uczynku.

Policjanci z Wydziału do walki z przestępczością narkotykową KWP w Poznaniu, przy współpracy z Prokuraturą Rejonową w Szamotułach przeprowadzili kolejne zatrzymania osób, które zajmują się produkcją narkotyków.

Do realizacji doszło 1 października br. na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. W powiecie inowrocławskim policjanci weszli na teren wytypowanej wcześniej posesji.
Tam, w pomieszczeniach gospodarczych ujawnili linię produkcyjną substancji psychotropowych (3CMC). Zatrzymali również na gorącym uczynku 2 mężczyzn 24 i 54-latka. W trakcie przeszukań zabezpieczono 111 kg klofedronu gotowego do wprowadzenia, a także 536 kg płynnego klofedronu służącego do produkcji gotowego narkotyku. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych środków to 7 milionów złotych.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych, za który grozi do 20 lat więzienia. Starszy z mężczyzn usłyszał dodatkowo zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków. Obaj na wniosek Prokuratury Rejonowej w Szamotułach zostali tymczasowo aresztowani przez sąd na 3 miesiące.


Akcja w Kujawsko-Pomorskiem jest kontynuacją wydarzeń z 1 listopada 2024 roku. Wtedy to policjanci zajmujący się przestępczością narkotykową na terenie powiatu poznańskiego zatrzymali dwóch mężczyzn i zlikwidowali linię produkcyjną mefedronu. Podczas tych działań zabezpieczyli kilka tysięcy litrów różnego rodzaju substancji potrzebnych do produkcji narkotyków. Obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani i usłyszeli zarzuty wytwarzania znacznych ilości narkotyków.
