Magazyn w bydgoskim garażu zlikwidowany! W środku narkotyki za 16 mln zł [wideo]

2025-11-28, 11:25 Redakcja

Sąd zdecydował, że 39-latek pozostanie w areszcie przez najbliższe trzy miesiące/fot. materiały policji

Policjanci z Bydgoszczy przejęli narkotyki o czarnorynkowej wartości ok. 16 milionów złotych. Do aresztu trafił podejrzany o ich posiadanie.

Funkcjonariusze namierzyli w Bydgoszczy garaż, który służył za magazyn narkotyków. W tym tygodniu czekali w okolicach ulicy Żmudzkiej na mężczyznę, który został zatrzymany.



- Po wejściu do jego wnętrza garażu policjanci zabezpieczyli ok. 40 kilogramów kokainy, 12 kilogramów amfetaminy, kilogram kryształu oraz marihuanę. Zatrzymany trafił do komendy policji, a skąd do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków - informuje mł. insp. Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.



Prokurator wnioskował o aresztowanie mężczyzny. Sąd zdecydował, że 39-latek pozostanie w areszcie przez najbliższe trzy miesiące.