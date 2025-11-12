Papież Leon XIV dostał księgę ze zdjęciami i wpisami seniorów z Pomorza i Kujaw [wideo]

2025-11-12, 17:00 Adriana Andrzejewska-Kuras/Redakcja

Marszałek województwa Piotr Całbecki wraz z przewodniczącą sejmiku Elżbietą Piniewską przekazali księgę podczas środowej audiencji generalnej.

Chodziło o to, by prezent dla Ojca Świętego był nietuzinkowy, ale był też świadectwem misji województwa kujawsko-pomorskiego. Co pisali do papieża seniorzy?



- Są życzenia, gratulacje z okazji wyboru, prośby o modlitwy, ale również takie ciepłe słowa o ich samopoczuciu - mówiła przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska. - Jeden z wpisów pamiętam, że u nich ta jesień życia staje się wiosną. Zaprosiłam Ojca Świętego w imieniu swoim i marszałka, do naszego regionu, i oczywiście zrobiłam to także na piśmie. Zdążyliśmy powiedzieć, ile mamy domów dziennego pobytu w naszym województwie, i jak bardzo seniorami się zajmujemy. W tym momencie papież zareagował, był zdziwiony, że rzeczywiście tych domów jest u nas tyle.



Wpisy do księgi przekazali seniorzy z 31 domów dziennego pobytu