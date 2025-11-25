O finansowaniu połączeń kolejowych, granicach parków krajobrazowych. W Toruniu obradował sejmik

Sesja sejmiku województwa/fot. Szymon Zdziebło/tarantoga dla UMWKP/archiwum
Radni województwa zatwierdzili nową stawki dotacji dla POLREGIO, przewoźnika który od 14 grudnia będzie obsługiwał połączenie kolejowe do Ciechocinka. Prof. Stanisław Wiech z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odebrał Nagrodę Marszałka Województwa im. Profesora Stanisława Salmonowicza. Relacja Michała Zaręby z sesji sejmiku.
Sesję rozpoczęło uroczyste wręczenie Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Profesora Stanisława Salmonowicza. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ustanowił rzeczoną nagrodę w 2023 roku. Przyznawane jest corocznie polskiemu badaczowi lub zespołowi badawczemu za opublikowanie wyróżniającej się wysoką wartością naukową pracy z dziedziny historii prawa, historii ustroju, historii kultury lub historii najnowszej. Tegoroczną nagrodą Kapituła wyróżniła prof. dr. hab. Stanisława Wiecha za pracę pt. „Iosif Hurko (1828-1901). Studium przypadku imperiologii stosowanej".
Zgromadzeni uczestniczyli także w pokazowej Debacie Oxfordzkiej w wykonaniu uczestników projektu „Kuźnia liderów regionu” realizowanego przez Pracownię „Laboratorium św. Jana Pawła II” przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Temat debaty związany był z zagadnieniem dwukadencyjności władz wykonawczych.
Następnie sejmik rozpatrzył informację na temat stanu realizacji Polityki Terytorialnej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
Część formalną rozpoczęło podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatora POLREGIO S.A. świadczącego usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, w związku z koniecznością określenia wysokości stawek dopłat do jednego pociągokilometra w rozkładzie jazdy pociągów 2025/2026 tj. od 14 grudnia 2025 r. do 12 grudnia 2026 r. Ustalone niniejszą uchwałą stawki dopłat dotyczą linii komunikacyjnej Bydgoszcz – Toruń – Otłoczyn – Ciechocinek, złożonej z odcinka Aleksandrów Kujawski – Bydgoszcz Główna na linii kolejowej nr 18 Kutno – Piła Główna i linii kolejowej nr 245 Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek.
W porządku obrad listopadowej sesji znalazł się także pakiet uchwał z zakresu ochrony środowiska. Pierwsza podjęta uchwała dotyczyła przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego oraz zmiany innych uchwał w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. W projekcie zdecydowano się w wybranych terenach zmniejszyć zasięg terytorialny zakazu „budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od (…)” oraz zastosować odstępstwo od zakazu „likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych (…)”.
Jednocześnie zmieniono częściowo przebieg granicy Wdeckiego Parku Krajobrazowego, w tym włączono do Parku dwa rezerwaty przyrody znajdujące się aktualnie w obszarach chronionego krajobrazu. W związku z powyższym oprócz zmiany przebiegu granicy Parku, zaistniała również konieczność zmiany granic Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich, w granicach których znajdowały się ww. rezerwaty przyrody. Projekt uchwały, po przyjęciu przez sejmik, przedstawiony zostanie właściwym miejscowo radom gmin oraz właściwemu terytorialnie regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska w celu uzgodnienia.
W kolejnej uchwale, za zgodą radnych, rozszerzone zostało istniejące ograniczone obszarowo wyłączenie od wybranych zakazów istniejących na terenie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w zakresie „likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych (…)”, oraz „budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od (…)”. Wprowadzenie odstępstw od wymienionych zakazów na wnioskowanym terenie uznano za zasadne z uwagi na brak stwierdzenia znacząco negatywnego wpływu planowanych zamierzeń na środowisko, w tym brak istotnych zagrożeń dla funkcjonowania korytarza ekologicznego Bory Tucholskie, a także z uwagi na ważny interes społeczny planowanych działań.
Przedmiotem obrad sejmiku była także uchwała w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2026.
Ponadto podczas listopadowej sesji Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego ustanowił rok 2026 Rokiem NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” oraz Bydgoskiego Marca 81’, a także Rokiem Ludzi Filmu z Kujaw i Pomorza.
