Radni zdecydowali. W 2026 roku wspominamy Leonarda Pietraszaka i Bydgoski Marzec ’81

W 2026 roku przypada 45. rocznica wydarzeń Bydgoskiego Marca '81/fot. bydgoszcz.pl
Rada Miasta zdecydowała podczas środowej sesji, że przyszły rok w naszym mieście będzie Rokiem Leonarda Pietraszaka i Bydgoskiego Marca’81.
W 2026 roku przypada 45. rocznica wydarzeń Bydgoskiego Marca '81. Był to jeden z najbardziej dramatycznych momentów w historii walki o wolność i suwerenność Polski w XX wieku, którego kulminacją było siłowe usunięcie oraz brutalne pobicie działaczy związkowych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność" podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy w dniu 19 marca 1981 roku.
Wydarzenia Bydgoskiego Marca '81 wywarły bezpośredni wpływ na bieg historii i negocjacje prowadzone na szczeblu centralnym. Eskalacja kryzysu, spowodowana brutalną pacyfikacją działaczy w Bydgoszczy, doprowadziła ostatecznie do przełomowych porozumień warszawskich z dnia 30 marca 1981 r.
Podczas środowej sesji radni zdecydowali, że rok 2026 będzie również rokiem Leonarda Pietraszaka. Urodzony w 1936 roku w Bydgoszcz wybitny aktor naszemu miastu pozostał wierny przez całe swoje życie.
Powszechną popularność i uwielbienie widzów przyniosły mu role filmowe. Leonard Pietraszak wystąpił w wielu tytułach, które stały się ikonami polskiej kultury: w „Czarnych chmurach”, „Stawce większej niż życie”, „Czterdziestolatku”, „Karierze Nikodema Dyzmy”, „Królowej Bonie”, „Vabanku”, „Vabanku II”, „Kingsajzie”, „Siedlisku” .
Leonard Pietraszak był także znawcą sztuki, szczególnie malarstwa. Fascynacja ta rozpoczęła się w Bydgoszczy, w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego, gdzie jako chłopiec podziwiał obrazy patrona placówki. Z czasem stał się znawcą i kolekcjonerem prac Jana Stanisławskiego oraz jego uczniów. W 2014 roku, wraz z żoną Wandą Majer-Pietraszak, podjął decyzję o przekazaniu swojej kolekcji bydgoskiemu muzeum, wzbogacając jego zbiory o dzieła o wyjątkowej wartości artystycznej i historycznej.
W 2012 roku Leonard Pietraszak odsłonił swój podpis w Bydgoskiej Alei Autografów przy ul. Długiej, a w 2018 r. odbierał tytuł Honorowego Obywatela Bydgoszczy.
