Zbliża się 45. rocznica Bydgoskiego Marca 1981 roku. Dawni działacze zapraszają na obchody

2026-03-16, 12:53 Monika Siwak/KB

W Urzędzie Wojewódzkim o tamtych dniach mówili uczestnicy historycznych wydarzeń: Jan Rulewski i Wojciech Mojzesowicz/fot. Monika Siwak

Plakaty, ekrany na ulicach i filmy w specjalnie oznakowanych tramwajach to część obchodów 45. rocznicy bydgoskiego Marca 1981 roku. Podczas historycznej sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej milicja zaatakowała związkowców, którzy domagali się utworzenie rolniczej „Solidarności": Jana Rulewskiego, Michała Bartoszcze i Mariusza Łabentowicza.

– 45 lat temu, 16 marca rozpoczęliśmy strajk chłopski na Dworcowej - wspomina Wojciech Mojzesowicz. - Byłem jego uczestnikiem, a potem w przeciągu trzech dni odbyła się sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej. Była dobra współpraca między Solidarnością pracowniczą i rolniczą. Dziękuję ci Janek za tamte czasy. O to żeśmy walczyli tyle lat temu, żebyśmy mieli prawo wyrażać różne poglądy: byle nie ubliżać i nie niszczyć drugiego człowieka. W Polsce przeprowadziliśmy to bardzo dobrze, że dzisiaj mamy demokrację. Ja o jedną rzecz chciałbym prosić wszystkich ważnych polityków, żeby zapamiętali, że odmienność zdań nie może być tak brutalnie krytykowana.



– Pozdrawiam tych wszystkich, którzy w 1981 roku byli razem z nami tutaj, na tej sali i bronili wolności, wolności zrzeszania się i wyżywienia narodu. Pierwszego marca 1981 roku wprowadzono system kartkowy. My broniliśmy suwerenności – przypomina Jan Rulewski, który wręczył wojewodzie, prezydentowi miasta i szefowi bydgoskiej Solidarności symboliczne mini-pałki Solidarności.





W poniedziałek (16 marca) o godz. 15.00 przy Dworcowej 87 zaplanowano uroczystość upamiętniająca strajk chłopski z 1981 roku.

W czwartek (19 marca) obchody upamiętniające wydarzenia Bydgoskiego Marca rozpoczną się o 10.00 przed obeliskiem obok Urzędu Wojewódzkiego. O godz. 11.00 w Urzędzie w Bydgoszczy rozpocznie się uroczysta sesja sejmiku województwa - odznaczone zostaną osoby zasłużone dla niepodległości, w koncercie wystąpią uczniowie i nauczyciele SP nr 1 w Żninie.