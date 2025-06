Jak zmieniła się Bydgoszcz od czasów dołączenia do UE? Jan Rulewski zaprezentował swoją książkę

2025-06-27, 10:15 Katarzyna Bogucka/Redakcja

Jan Rulewski napisał książkę pt. Łuk Europejski/fot: Facebook, Jan Rulewski

Co się stało ze słynnym łukiem europejskim ustawionym na ulicy Mostowej w 2003 roku? Kto w Bydgoszczy jest liderem europejskości? Jak zmieniło się miasto od czasu wstąpienia do Unii? Jan Rulewski, legenda bydgoskiej Solidarności, napisał o tym książkę pt. Łuk Europejski.

– Składa się z trzech części. W pierwszej, tej historycznej, przypominam, co było zagrożeniem dla przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – frekwencja. Druga część mówi o naszych, bydgoskich liderach, Europejczykach. Pojawia się tam pan Drzewiecki z kanalizacją, to także trudne zadanie, o służbie zdrowia pisze redaktor Sowińska. Marek Gotowski mówi o problemach, jakie miał z budową mostów według nowych standardów, europejskich. Jest jeszcze też o ruchu muzycznym, o tych budowlach: remont Filharmonii, czwarty krąg, jak i cała Opera, przecież na to są potrzebne środki europejskie – mówił Rulewski.



– Maczałem w tym palce. Nawet przyznam się po cichu, że trochę kłamałem, ale to dla dobra sprawy. Trzecia część najważniejsza tej książki, to jest walka. W dalszym ciągu walka – dodał.



Walka toczyć się będzie m.in. o godne zagospodarowanie placu Teatralnego. Jan Rulewski organizuje petycję do władz państwowych i lokalnych w sprawie budowy potrójnego obelisku ku czci Solidarności, Bydgoskiego Marca oraz Jana Pawła II i ks. Popiełuszki. W sprawę zaangażował się architekt Czesław Bielecki. Jest także sponsor, gotowy wyłożyć na ten projekt trzy miliony złotych.