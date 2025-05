Rzeźba bydgoskiej Łuczniczki w unijnych barwach. Europejski happening Jana Rulewskiego [zdjęcia]

2025-05-24, 18:03 Monika Siwak/Redakcja

Jan Rulewski zorganizował europejski piknik w Parku Kochanowskiego/fot: Monika Siwak

Legendarny działacz Solidarności, były parlamentarzysta Jan Rulewski zorganizował w Parku Kochanowskiego happening dla zamanifestowania przywiązania do Unii Europejskiej. Pojawiły się m.in. balony z pocztówkami.

– Należę do tych ludzi, którzy wnosili olbrzymi wysiłek, żeby Polska była w Unii. Pokolenie, które walczyło najpierw o wolność, a później o pobyt w Unii odcina kupony od swoich decyzji. To rzadko się zdarza. Wyślemy nasze bydgoskie pocztówki pocztą balonową i pokażemy, że chcemy być w Unii i jej bronić – opisał Rulewski.



– Pewne osoby teraz propagują wyjście z Unii. Jestem zdecydowanie za UE. Uważam, że we wspólnocie siła i możemy jednocześnie zyskiwać jeszcze więcej atutów, nie oddając tego, co już mamy – dodała Emilia Gudel, wolontariuszka.



– Najpiękniejszą zdobyczą bycia w Unii jest chyba to, że dzisiaj mogę obudzić się w Bydgoszczy, a jutro w Barcelonie. Wynik pana Brauna potwierdza to, że jest ta część osób, które wierzy w te bajki, że możemy być samotną wyspą i dawać sobie radę. Nie możemy. Jesteśmy integralnym krajem Unii Europejskiej – podkreślił Norbert Pietrykowski, poseł ziemi bydgoskiej z Polski 2050.



Piknik przy Łuczniczce był też okazją do zaprezentowana książki Jana Rulewskiego „Łuk Europejski”, traktującej o drodze do Unii w lokalnym ujęciu. Osoby, które zdobyły balony z prounijnymi pocztówkami, mogły otrzymać książkę z autografem autora.