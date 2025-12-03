O swoje sprawy przeważnie muszą walczyć. Sejmikowa sesja niepełnosprawnych [zdjęcia]

2025-12-03, 20:07  Monika Kaczyńska/Redakcja
W Urzędzie Marszałkowskim odbyła się zorganizowana przez samorząd województwa XV sesja osób z niepełnosprawnościami/Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

W Urzędzie Marszałkowskim odbyła się zorganizowana przez samorząd województwa XV sesja osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy złożyli interpelacje, które zostaną przekazane właściwym instytucjom mogącym wesprzeć rozwiązanie zgłaszanych spraw.

- Nazywam się Bogdan Bukowiec, jestem z Warsztatów Terapii zajęciowej „Modrzew" z Bydgoszczy. Przedstawię interpelację, która jest prośbą o wypożyczanie wózków i aparatów słuchowych na okres nieokreślony. Chciałbym, żeby pan marszałek wziął to sobie do serca i sprawę rozważył.

Katarzyna Szewczyk reprezentuje Fundację Ducha. - Osoby z niepełnosprawnościami zawsze walczą o swój głos. Chciałabym, aby wśród spraw poruszanych w państwie i w województwie był brany pod uwagę głos osób niepełnosprawnych, szczególnie ich potrzeby codziennego życia, jak asystencja osobista, codzienne funkcjonowanie, podejmowanie pracy, stażu.

- My, samorządowcy powinniśmy spotykać się z osobami z niepełnosprawnościami, z ich opiekunami i dostosowywać nasze strategie, nasze decyzje do realnych potrzeb. Nie po to, żeby uszczęśliwiać kogoś na siłę, tylko rzeczywiście wsłuchać się w potrzeby tych ludzi - powiedziała przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska.

Sesję uświetnił występ Łukasza Beigera, który wykonał piosenki z repertuaru zespołu Dżem.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

