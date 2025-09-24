W Karkonosze na wózkach inwalidzkich. Stworzą mapę dostępności dla niepełnosprawnych

2025-09-24, 11:26  Redakcja
Grupa z bydgoskiej Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu zdobywa Karkonosze/fot. materiały uczelni

Grupa z bydgoskiej Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu zdobywa Karkonosze/fot. materiały uczelni

Bydgoszczanie na wózkach na karkonoskich szlakach. To trzeci dzień wyprawy integracyjnej, organizowanej przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu.

Grupa, która wyruszyła na wyprawę w Karkonosze z bydgoskiej uczelni, zapowiada stworzenie nowej mapy dostępności karkonoskich szlaków. Niepełnosprawni uczestnicy wyprawy mówią, że wiele z nich ma opinie niedostępnych dla wózkowiczów, a być może niesłusznie.

Wyprawa odbywa się pod naszym patronetem. Uczestnicy przesłali nam zdjęcia i film.

Grupa z bydgoskiej Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu zdobywa Karkonosze/wideo: materiały uczelni

Bydgoszcz
Grupa z bydgoskiej Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu zdobywa Karkonosze/fot. materiały uczelni Grupa z bydgoskiej Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu zdobywa Karkonosze/fot. materiały uczelni

Region

Około tysiąc bel słomy oraz siana poszło z dymem. Pożar w Wójcinie koło Piotrkowa Kujawskiego

Około tysiąc bel słomy oraz siana poszło z dymem. Pożar w Wójcinie koło Piotrkowa Kujawskiego

2025-09-24, 10:38
Gdzie będzie można oddawać butelki i puszki O systemie kaucyjnym w Rozmowie Dnia

Gdzie będzie można oddawać butelki i puszki? O systemie kaucyjnym w „Rozmowie Dnia”

2025-09-24, 08:58
Przejazd jest często zamknięty, kierowcy czekają kilkadziesiąt minut. Apel do ministerstwa

Przejazd jest często zamknięty, kierowcy czekają kilkadziesiąt minut. Apel do ministerstwa

2025-09-24, 08:04
Czwarty punkt stały i trzy mobilne. Tu wyrzucisz wyselekcjonowane śmieci w Bydgoszczy

Czwarty punkt stały i trzy mobilne. Tu wyrzucisz wyselekcjonowane śmieci w Bydgoszczy

2025-09-23, 20:14
Prokurator zlecił przesłuchania świadków. Śledztwo po zawaleniu się sufitu w toruńskiej Plazie

Prokurator zlecił przesłuchania świadków. Śledztwo po zawaleniu się sufitu w toruńskiej Plazie

2025-09-23, 18:29
Wieloletni proboszcz parafii w Toruniu, działacz opozycyjny. Ks. prałat Stanisław Kardasz nie żyje

Wieloletni proboszcz parafii w Toruniu, działacz opozycyjny. Ks. prałat Stanisław Kardasz nie żyje

2025-09-23, 17:35
Wyprzedzał na trzeciego na drodze krajowej nr 25, a za nim jechali policjanci [wideo]

Wyprzedzał „na trzeciego" na drodze krajowej nr 25, a za nim jechali policjanci [wideo]

2025-09-23, 16:39
Pomnik Paderewskiego na placu Wolności Tego chcą miłośnicy miasta Bydgoszczy

Pomnik Paderewskiego na placu Wolności? Tego chcą miłośnicy miasta Bydgoszczy

2025-09-23, 15:42
Nie ma mowy o lęku wysokości Zawody strażackie w ratownictwie wysokościowym [zdjęcia]

Nie ma mowy o lęku wysokości! Zawody strażackie w ratownictwie wysokościowym [zdjęcia]

2025-09-23, 14:56

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę