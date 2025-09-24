W Karkonosze na wózkach inwalidzkich. Stworzą mapę dostępności dla niepełnosprawnych

2025-09-24, 11:26 Redakcja

Grupa z bydgoskiej Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu zdobywa Karkonosze/fot. materiały uczelni

Bydgoszczanie na wózkach na karkonoskich szlakach. To trzeci dzień wyprawy integracyjnej, organizowanej przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu.

Grupa, która wyruszyła na wyprawę w Karkonosze z bydgoskiej uczelni, zapowiada stworzenie nowej mapy dostępności karkonoskich szlaków. Niepełnosprawni uczestnicy wyprawy mówią, że wiele z nich ma opinie niedostępnych dla wózkowiczów, a być może niesłusznie.



Wyprawa odbywa się pod naszym patronetem. Uczestnicy przesłali nam zdjęcia i film.