Do szukania pracy podeszli z innej strony - pokazali swoje pasje i talenty na targach [zdjęcia]

2025-09-25, 07:00  Natasza Trzebuchowska/Redakcja
W Bydgoszczy odbyły się nietypowe targi pracy dla osób niepełnosprawnych. Nazwano je: odwrócone/fot. Natasza Trzebuchowska

W Bydgoszczy odbyły się nietypowe targi pracy dla osób niepełnosprawnych. Nazwano je: odwrócone. Co to znaczy? Otóż oferty zaprezentowali nie tylko pracodawcy. Swoje talenty i pasje pokazali też ludzie szukające zatrudnienia...

- Chcemy za tę cieniutką strunę szarpnąć i powiedzieć, że jeśli oni na odpowiednim etapie dostaną wsparcie, to mogą być bardzo użytecznymi i w pełni efektywnymi pracownikami w wielu - naprawdę w wielu branżach...

- Nieraz osoby z niepełnosprawnościami mówią, że do urzędu to raczej nie - nie pójdą. My jesteśmy otwarci na takie osoby...

- Staramy się w maksymalny sposób ułatwić pracę, na przykład dostosowując stanowisko pracy do możliwości osoby z niepełnosprawnością...

- W krajach Unii Europejskiej zatrudniane jest około 50 procent osób z niepełnosprawnościami, natomiast w Polsce, w zależności od statystyk, około 30 procent... - mówiły Monika Przybylska i Magdalena Słoncka-Kłuj oraz obecni na targach pracodawcy i uczestnicy.

Więcej w relacji Nataszy Trzebuchowskiej.

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej

Bydgoszcz
