Niepełnosprawni na etacie. Pierwszy Zakład Aktywności Zawodowej w Toruniu [zdjęcia]

2025-12-11, 20:12  Michał Zaręba/Redakcja
W kamienicy przy ulicy Bydgoskiej 52 otwarto pierwszy w Toruniu Zakład Aktywności Zawodowej/fot. Michał Zaręba

W kamienicy przy ulicy Bydgoskiej 52 otwarto pierwszy w Toruniu Zakład Aktywności Zawodowej/fot. Michał Zaręba

W kamienicy przy ulicy Bydgoskiej 52 otwarto pierwszy w Toruniu Zakład Aktywności Zawodowej. Pracują w nim osoby z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym. ZAZ będzie prowadził kawiarnię i hostel.

- Praca w ZAZ to przede wszystkim niezależność, rozwój zawodowy, po prostu lepsze perspektywy na życie - mówi Agata Puchała, recepcjonistka. - Czuję, że to będzie nowy rozdział w moim życiu.

Wiktor Wawrzyniak będzie kelnerem. - Ciekawa praca. Kelner musi być na pewno uprzejmy - to na pewno - sympatyczny, pogodny - to wszystko na pewno mam.

- Wyposażyliśmy się od „a do z" - mówi Michał Rychłowski, dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Toruniu. - Na parterze mamy sale rehabilitacji i konferencyjną. Mamy pięknie wyposażoną kuchnię, w której będziemy przygotowywać posiłki do kawiarni. Dla nas najważniejsze są osoby z niepełnosprawnościami i to, że mogą mieć pracę etatową. Wszystkie stanowiska są przystosowane do potrzeb indywidualnych każdego z pracowników i wyposażone w takie narzędzia, żeby mogli wypełniać swoje obowiązki bez żadnych problemów.

Zakład Aktywności Zawodowej w Toruniu działa w kamienicy przy ul. Bydgoskiej 52. Jest pierwszym w Toruniu i dziesiątym w województwie kujawsko-pomorskim. Na jego utworzenie i działanie Gmina Miasta Toruń pozyskała 1,8 mln zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Więcej w relacji Michała Zaręby.

Relacja Michała Zaręby

Toruń
W kamienicy przy ulicy Bydgoskiej 52 otwarto pierwszy w Toruniu Zakład Aktywności Zawodowej/fot. Michał Zaręba W kamienicy przy ulicy Bydgoskiej 52 otwarto pierwszy w Toruniu Zakład Aktywności Zawodowej/fot. Michał Zaręba W kamienicy przy ulicy Bydgoskiej 52 otwarto pierwszy w Toruniu Zakład Aktywności Zawodowej/fot. Michał Zaręba W kamienicy przy ulicy Bydgoskiej 52 otwarto pierwszy w Toruniu Zakład Aktywności Zawodowej/fot. Michał Zaręba W kamienicy przy ulicy Bydgoskiej 52 otwarto pierwszy w Toruniu Zakład Aktywności Zawodowej/fot. Michał Zaręba

Region

Już ustawiamy się w kolejki po karpie na wigilijne stoły. Z rybą, wiadomo, nie jest łatwo

Już ustawiamy się w kolejki po karpie na wigilijne stoły. „Z rybą, wiadomo, nie jest łatwo”

2025-12-12, 12:30
Marszałek odpowiada na list otwarty prezydenta Bydgoszczy. Nie ma krzty prawdy

Marszałek odpowiada na list otwarty prezydenta Bydgoszczy. „Nie ma krzty prawdy"

2025-12-12, 11:58
Rolniczy protest w Gostycynie. Na miejscu jest wóz transmisyjny Polskiego Radia PiK [relacja, wideo, zdjęcia]

Rolniczy protest w Gostycynie. Na miejscu jest wóz transmisyjny Polskiego Radia PiK [relacja, wideo, zdjęcia]

2025-12-12, 11:12
Politechnika Bydgoska otwiera swój świąteczny jarmark. Zabawa, muzyka i smakołyki

Politechnika Bydgoska otwiera swój świąteczny jarmark. Zabawa, muzyka i smakołyki

2025-12-12, 09:45
Laptopy i tablety dla uczniów z Pomorza i Kujaw. Pierwsze rozdanie w Pruszczu

Laptopy i tablety dla uczniów z Pomorza i Kujaw. Pierwsze rozdanie w Pruszczu

2025-12-12, 09:30
Unisław chce być miastem Kolejna próba wskoczenia na wyższy samorządowy poziom [Rozmowa Dnia]

Unisław chce być miastem! Kolejna próba wskoczenia na wyższy samorządowy poziom [„Rozmowa Dnia"]

2025-12-12, 09:04
I Kujawsko-Pomorskie Forum Ekohydrologii, czyli jednoczenie sił w łapaniu wody

I Kujawsko-Pomorskie Forum Ekohydrologii, czyli jednoczenie sił w „łapaniu" wody

2025-12-12, 07:55
W tym miejscu liczy się każdy uśmiech. Świąteczne spotkanie w Szpitalu Dziecięcym [zdjęcia]

W tym miejscu liczy się każdy uśmiech. Świąteczne spotkanie w Szpitalu Dziecięcym [zdjęcia]

2025-12-12, 07:00
Akt oskarżenia w sprawie śmiertelnego wypadku na Grunwaldzkiej. Sprawca lubił prędkość

Akt oskarżenia w sprawie śmiertelnego wypadku na Grunwaldzkiej. Sprawca „lubił" prędkość

2025-12-11, 21:00

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę