Zjechali z górskiego szlaku i wzięli się za mapę dostępności - dla niepełnosprawności!

2025-10-02, 18:17  Redakcja
Społeczność Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy właśnie wróciła z wyprawy w Karkonosze/fot. nadesłane

Trasy turystyczne kraju pod lupą bydgoskich fizjoterapeutów i wózkowiczów. Sprawdzają ich dostępność dla osób z niepełnosprawnością, by stworzyć mapę. Okazuje się, że niektóre tak zwane przyjazne szlaki, są takie jedynie z nazwy. Społeczność Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy właśnie wróciła z wyprawy w Karkonosze. Na trasie były problemy.

- Mieliśmy trudności z dostaniem się na wyciąg. Podjazdy są tak strome, że bez asystenta osoba na wózku nie jest w stanie podjechać. Drugi problem pojawia się w momencie, kiedy z tego wyciągu schodzimy. Górna stacja kolejki - toaleta jest niedostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Później mamy „Dom Śląski", który ma slip dla osób na wózku, ale... zawieszony 40 cm nad ziemią...

- Podjeżdżając pod wyciąg, osoba niepełnosprawna może zaparkować tuż za wyciągiem, przy hangarze. Jest super, ponieważ wszędzie jest płasko. Niestety, informacji o tej możliwości nigdzie nie ma. Dlatego zaparkowałam na parkingu dostępnym na dole, i już się pojawił pierwszy podjazd do samego wyciągu. Gdyby nie wsparcie dziewczyn, utknęłabym już w tym momencie...

Mówili: uczestniczka wyprawy Monika Walczak i dr Jakub Sinkowski - dziekan Wydziału Fizjoterapii Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. Ten temat pojawi się na konferencji naukowej, która jest zaplanowana w Bydgoszczy w grudniu. Wtedy mapa dostępności będzie już częściowo stworzona.
Dodajmy, że wyprawie w Karkonosze patronowało Polskie Radio PiK.

Więcej w relacji Sławy Skibińskiej-Dmitruk.

Relacja Sławy Skibińskiej-Dmitruk

wideo: nadesłane

Społeczność Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy właśnie wróciła z wyprawy w Karkonosze/fot. nadesłane

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

