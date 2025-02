Na wózku można zjeżdżać na nartach! Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu znów jedzie w góry

2025-02-07, 16:20 Redakcja

Pierwszą wyprawę osób niepełnosprawnych Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu zorganizowała na Śnieżkę/fot. Wikipedia/I, Derbeth, CC BY 2.5

Kolejny bydgoski projekt dla osób z niepełnosprawnością - tym razem narty w Białce Tatrzańskiej. Wyjazd organizuje Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, która ma już za sobą jedna taką eskapadę.

Jednym z punktów wycieczki jest jazda na nartach. Wózkowicze będą zjeżdżać z pomocą asystentów. Wyjazd już 15 marca. W tej chwili formuje się grupa.

- Mamy tak zwane monoski wózki - wyjaśnia dr Jakub Sinkowski. - Jest to taka kapsułowa wersja wózka zaopatrzona w jedną nartę. Z tyłu pojazd ma uchwyty z możliwością hamowania. Zabawa odbywa się w sposób porównywalny do zjazdu osoby pełnosprawnej. Dodatkowo w ramach pracy asystent osoby niepełnosprawnej pokonuje ten zjazd również świetnie się bawiąc.



Już w najbliższą niedzielę wykładowcy i studenci tej uczelni spotkają się na stadionie Zawiszy. Wszystko po to, aby organizować aktywność osobom niepełnosprawnym.

Szef przedsięwzięcia, doktor Jakub Sinkowski chce, aby Bydgoszcz stała się polskim centrum parasportu.



- Chcemy faktycznie, jako uczelnia, propagować sport osób niepełnosprawnych, żeby Bydgoszcz za jakiś czas stała się kolebką tego sportu z możliwością organizowania obozów kondycyjnych i zawodów - również międzynarodowych. Bazę mamy w zasadzie dostępną, i to każdą możliwą, łącznie z basenem olimpijskim, ze stadionami. To jedna rzecz. Druga sprawa: element dydaktyczny. Mamy rewelacyjne uczelnie kształcące w zakresie nauk o zdrowiu i to wszystko należy wykorzystać.



Przypomnijmy - jesienią doktor Sinkowski zabrał osoby z niepełnosprawnością w Karkonosze. Wózkowicze przy pomocy asystentów zdobyli Śnieżkę. Ta wyprawa odbyła się pod patronatem Polskiego Radia PiK. Pisaliśmy o niej m.in.: TUTAJ.



Niżej relacja Sławy Skibińskiej-Dmitruk.