Bydgoskie Centrum Onkologii musi wstrzymać ważne inwestycje. Konkurs pod lupą CBA

2025-02-07, 13:15 Jolanta Fischer/Redakcja

Centrum Onkologii w Bydgoszczy/fot. Archiwum

Ministerstwo Zdrowia anulowało konkurs na modernizację szpitali onkologicznych. To sprawia, że inwestycje Centrum Onkologii w Bydgoszczy nie rozpoczną się w tym roku. Przypomnijmy: placówka wnioskowała o dofinansowanie w wysokości 300 milionów złotych.

- Mamy nadzieję, że konkurs zostanie wznowiony w marcu i wtedy uda się uzyskać te środki. O jego anulowaniu zadecydowano ze względu na przedłużoną kontrolę CBA - poinformowała Małgorzata Rogatty, rzecznik prasowy CO. - Mamy oczywiście przygotowany wniosek i będziemy go składać ponownie, licząc na maksymalne dofinansowanie, ponieważ potrzeba jest ogromna. Liczba osób chorujących na nowotwory z roku na rok wzrasta. W 2022 roku tutaj w województwie kujawsko-pomorskim ponad 11 tysięcy osób otrzymało nową diagnozę: nowotwór złośliwy.



Uzyskane dofinansowanie miało być przeznaczone na realizację rozbudowy szpitala. Wszystko po to, by wyjść naprzeciw potrzebom coraz większej liczby pacjentów, którym coraz częściej zleca się badania:

- To między innymi budowa nowego budynku dla Centrum Innowacyjnych Terapii Onkologicznych, w którym mieściłaby się cała sfera związana z leczeniem systemowym pacjentów z zaawansowanym nowotworem - mówi Małgorzata Rogatty. - To również gruntowny remont budynku głównego. Potrzebnych jest więcej zabiegów operacyjnych. Mamy cztery sale operacyjne, a chcielibyśmy zwiększyć tę liczbę dwukrotnie. Poza tym chcemy zwiększyć liczbę łóżek na OIOM-ie, wyremontować aptekę, która jednocześnie tworzy leki do żywienia dojelitowego i pozajelitowego. Tych potrzeb jest naprawdę dużo.



Całkowity koszt rozbudowy Centrum Onkologii wynosi ok. 500 milionów złotych.