Specjaliści z całego kraju kontra mity dietetyczne. Sympozjum w bydgoskim Centrum Onkologii

2025-02-15, 10:41 Jolanta Fischer/Redakcja

Sympozjum „Onkologia i Żywienie” w bydgoskim Centrum Onkologii potrwa do 15 lutego/fot: Facebook, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka

Niemal 220 specjalistów z całej Polski dyskutuje w bydgoskim Centrum Onkologii o prawidłowym odżywianiu pacjentów z chorobami nowotworowymi. Sympozjum „Onkologia i Żywienie” odbywa się tutaj już po raz 11. Oprócz prelekcji zaplanowano także warsztaty praktyczne.

– Mamy kilka celów – mówił profesor Michał Jankowski, koordynator oddziału Chirurgii Onkologicznej w placówce.



– Wymiana doświadczeń, omawianie sposobów leczenia i postępowania terapeutycznego, ale także walka z mitami. Pierwszym podstawowym przesądem, jest głodzenie nowotworu. Może to uczynić nieodwracalne szkody choremu. Nie ma możliwości zakłócenia nowotworu. Drugi przesąd, też szalenie szkodliwy, to jest używanie wszelkiego rodzaju diet, że jakiś cudowne specyfiki mają przełomowe znaczenie w leczeniu. To nie działa. Są teorie na temat diety udającej post, diet eliminacyjnych, wlewów różnego rodzaju substancji, suplementacji jakichś składników w nadmiernej ilości. Tylko dietetyk kliniczny jest w stanie dać dobrą, porządną konsultację dietetyczną żywieniową – dodał Jankowski.



W wydarzeniu uczestniczą onkolodzy, chirurdzy, dietetycy kliniczni, specjaliści medycyny paliatywnej, a także pielęgniarki. To ważny temat, bo wciąż brakuje świadomości, również w środowisku służby zdrowia.



Tymczasem można sprawić, by pacjent lepiej tolerował, chociażby chemioterapię – podkreśliła profesor Sylwia Małgorzewicz, kierownik Katedry Żywienia Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.



– Brak Edukacji i wiedzy wśród lekarzy, tych młodych, ale również starszych pokoleń, ponieważ można wdrożyć we wczesnym etapie leczenie żywieniowe, które zabezpiecza pacjenta przed powikłaniami i przed nietolerancją leczenia chemioterapii, radioterapii, czy leczenia operacyjnego. Uważam, że warto prowadzić takie dyskusje i uwzględnić stan odżywienia i potrzeby żywieniowe takiego pacjenta jeszcze nawet przed leczeniem. Pacjenci w dobrym stanie, którzy są kwalifikowani do leczenia, mają mniej powikłań, dłużej funkcjonują w dobrym stanie i dłużej żyją – opisała Małgorzewicz.



Sympozjum potrwa do soboty (15 lutego).