Rafał Trzaskowski w Kujawsko-Pomorskiem: Zajmę się wyrównywaniem szans samorządów

2025-02-07, 14:00 Marek Ledwosiński/Redakcja

Rafał Trzaskowski, kandydat na prezydenta Polski odwiedził Kujawsko-Pomorskie/fot. Marek Ledwosiński

Na Kujawach i Pomorzu swoją kampanię prowadzi w piątek kandydat na prezydenta Polski, Rafał Trzaskowski. W wyścigu o Belweder popierany jest przez Koalicję Obywatelską.

Objazd po regionie Rafał Trzaskowski rozpoczął od Ciechocinka, gdzie spotkał się z samorządowcami związanymi z Koalicją Obywatelską.

Rafał Trzaskowski mówił m.in. o swojej wizji współpracy z samorządami terytorialnymi:

- Chcielibyśmy na serio zająć się wyrównywaniem nierówności, przede wszystkim adresując swój program do tych miast, które tracą swoje funkcje - mówił Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i kandydat na prezydenta Polski.

- Polska Akademia Nauk taką listę przygotowała, PiS wzięło ją na sztandary. Tylko że nic z tym nie robiło.



Jak podaje Rafał Trzaskowski, są to problemy dotyczące szpitali powiatowych, wykluczenia komunikacyjnego. - Jedno co wam obiecuje, gdy zostanę prezydentem. Jako prezydent wywodzący się z samorządu właśnie takimi sprawami chce się zająć, czyli przygotowaniem systemowych rozwiązań tych problemów, z którymi większość z was się boryka.

Oprócz tego Trzaskowski zapowiedział stworzenie dwumiliardowego fundusz interwencyjnego prezydenta, z którego można będzie rozwiązywać problemy doraźne.



Z Ciechocinka Rafał Trzaskowski pojechał do Rypina. Tam spotkał się z właścicielami fabryki mebli. W planie jest jeszcze - również zamknięte - spotkanie z nauczycielami w Brodnicy, oraz jedyny otwarty punkt dzisiejszej wizyty kandydata w naszym regionie - spotkanie z mieszkańcami Grudziądza w tamtejszej Hali Sportowej.

Ten punkt wizyty Rafała Trzaskowskiego na Kujawach i Pomorzu rozpocznie się o godzinie 17.45.