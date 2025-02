Rafał Trzaskowski w regionie: Zero tolerancji dla cudzoziemców, wchodzących w konflikt z prawem

- Zero tolerancji dla wszystkich cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce i wchodzą w konflikt z prawem - zapowiedział w sobotę w Osiu Rafał Trzaskowski. Podkreślił, że problem związany z możliwością odrodzenia się w Polsce grup przestępczych, łamaniem prawa przez cudzoziemców ze Wschodu jest znany polskim władzą i podejmowane są zdecydowane działania. Poinformował, że w 2024 r. deportowanych zostało 1082 migrantów z Gruzji, Ukrainy, Mołdawii i Białorusi. - Warszawa jest bezpieczna, Polska jest bezpieczna. Nie po to w latach 90. i na początku tego wieku wyeliminowaliśmy w Polsce grupy przestępcze w sposób skuteczny, aby mogły się one odrodzić. Wszyscy obcokrajowcy łamiący polskie prawo będą wydalani, deportowani - powiedział kandydat KO. Zaznaczył, że naturalne jest, iż należy pomagać wszystkim, Ukraińcom i obywatelom innych państw, którzy przebywają w Polsce i tej pomocy potrzebują. Kandydat na prezydenta powiedział też, że w sprawie podejmowanych obecnie i w przyszłości działań, związanych z przestępczością obcokrajowców rozmawiał z komendantem głównym policji i szefem MSWiA. - Te działania będą charakteryzować się pełną determinacja i zerem tolerancji dla wszystkich, którzy wchodzą w konflikt z polskim prawem. Dla nas bezpieczeństwo jest najważniejsze - oświadczył. Rafał Trzaskowski spotkał się w sobotę także z dziećmi i lekarzami w Wojewódzkim Szpitalu Zdrowia Psychicznego w Świeciu oraz z seniorami w Chełmnie. Planowana jest też wizyta w Inowrocławiu.

