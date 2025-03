„Polska potrzebuje stabilności”. W Toruniu podsumowano zbiórkę podpisów dla Rafała Trzaskowskiego

Dodał też, że jesteśmy w newralgicznym punkcie, jeśli chodzi o historię Polski i Unii Europejskiej. – Potrzebna jest Polsce stabilność, siła, jedność narodu oraz umiejętności dyplomatyczne w reprezentowaniu Polski na zewnątrz. Rafał Trzaskowski nie raz już dał się poznać jako człowiek, który godzi wszystkie te cechy przywódcy. W tych trudnych czasach będzie musiał je posiadać – wskazał Całbecki. – Chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, sposób prowadzenia kampanii przez Rafała Trzaskowskiego. Jest niezwykle merytoryczna, wyważona, nie jest atakująca, a nastawiona na konkrety i oczywiście trzymamy wszyscy kciuki za jej powodzenie. Wiemy, że sukces jest blisko, ale bez wspólnego wysiłku ten sukces nie urealni się – mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. – Apeluję o wsparcie dla Rafała Trzaskowskiego przy zbieraniu podpisów przed rejestracją jego kandydatury. Zachęcam do wywieszania banerów, które już są dostępne w naszym biurze i do udziału w jego kampanii, zgłaszaniu się jako wolontariusze. Każde ręce na pokład i mam nadzieję, że w maju, między innymi w Toruniu i w naszym regionie kujawsko-pomorskim wyniki Rafała Trzaskowskiego będą zwycięskie – podkreślał Tomasz Lenz, senator Platformy Obywatelskiej. W całym województwie kujawsko-pomorskim zebranych zostało blisko 55 tysięcy podpisów poparcia dla Rafała Trzaskowskiego. Zbiórka nadal trwa.

