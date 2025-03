Posłanki KO zachęcały panie do głosowania na Rafała Trzaskowskiego na Placu Praw Kobiet

2025-03-08, 20:29 Damian Klich/Redakcja

Posłanki KO zachęcały panie w Dzień Kobiet do głosowania na Rafała Trzaskowskiego w nadchodzących wyborach prezydenckich/fot: Damian Klich

– Rafał Trzaskowski to jedyny kandydat na prezydenta, który zagwarantuje prawa kobiet – twierdzą posłanki Koalicji Obywatelskiej. Iwona Karolewska, Iwona Kozłowska oraz Magdalena Łośko spotkały się w Dniu Kobiet na Placu Praw Kobiet w Bydgoszczy, by zachęcić inne panie do głosowania na kandydata Koalicji.

– Jest za prawami kobiet, zarówno dostępem do pracy, edukacji, nauki do życia zawodowego, jak i rodzinnego. Jesteśmy za kandydatem, który potrafi rozmawiać z każdym, niezależnie od poglądów, który będzie jednoczył, a nie dzielił. 18 maja na Rafała Trzaskowskiego – mówiła Iwona Karolewska.



– Wreszcie chcemy prezydenta, który zrobi wszystko, aby osoby z niepełnosprawnościami, osoby niesamodzielne i seniorzy otrzymali takie wsparcie, aby kobieta mogła realizować swoje plany i marzenia życiowe. Dlatego wiemy, że prezydent Trzaskowski podpisze bez problemu ustawę o asystencji osobistej, skierowanej do osób z niepełnosprawnościami – dodała Iwona Kozłowska.



– Rafał Trzaskowski jako prezydent Warszawy pokazał, że zależy mu na kobietach. Powstało 17 000 miejsc w żłobkach dla dzieci. Wprowadził program in vitro, z którego urodziło się 2500 dzieci – podkreśliła Magdalena Łośko.