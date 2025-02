Samorządowcy z Bydgoszczy i okolic wspierają Rafała Trzaskowskiego. „Samorządy Naprzód!”

2025-02-14, 20:57 Tatiana Adonis/Redakcja

Samorządowcy z Bydgoszczy i okolic poparli Rafała Trzaskowski w wyborach prezydenckich/fot: Tatiana Adonis

Rafał Trzaskowski z poparciem samorządowców z Bydgoszczy i okolic. W mieście nad Brdą odbyło się spotkanie w ramach akcji „Samorządy Naprzód!” wspierającej kandydata Koalicji Obywatelskiej w nadchodzących wyborach prezydenckich.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. poseł Włodzisław Giziński, zastępca prezydenta miasta Łukasz Krupa, starosta bydgoski Piotr Kozłowski, a także przedstawiciele władz lokalnych z powiatu żnińskiego, nakielskiego i bydgoskiego.



Ich zdaniem Rafał Trzaskowski jest gwarantem stabilności samorządów, daje także największą szansę na współpracę i połączenie Polaków, które jest niezbędne, by sprostać wyzwaniom naszych czasów.



– Przed nami wybory prezydenckie. Mamy znakomity duet Tusk – Sikorski. Zróbmy wszystko, żeby stworzyć tercet, jeszcze lepszy Tusk – Sikorski – Trzaskowski – podkreślał poseł Włodzisław Giziński.



– Ostatnie lata rządów Prawa i Sprawiedliwości pokazały, jak można polityką rządową osłabiać samorządy, ograniczać ich rozwój. Rafał Trzaskowski nie tylko, jako prezydent Warszawy wie doskonale, jak funkcjonuje samorząd, jakie są jego potrzeby. Też jest bardzo mocno zaangażowany w pracę Unii Metropolii Polskich. Bardzo mocno zaangażował się też w rozmowy z rządem o przywróceniu dobrego, godnego finansowania dla samorządów – dodał Łukasz Krupa.



– To jest kandydat z samorządów, ale nie możemy zapominać również o tym, że to jest kandydat, który był ministrem i posłem do Parlamentu Europejskiego. Sprawował również mandat poselski. W związku z powyższym doświadczenie będzie na pewno kluczowe, żeby godnie reprezentować Polskę i Polaków na arenie międzynarodowej, godnie służyć wszystkim Polakom – zaznaczył Piotr Kozłowski.



W ramach akcji „Samorządy naprzód” uruchomiono specjalną stronę internetową – samorzadynaprzod.pl, gdzie samorządowcy mogą zgłaszać swoje poparcie. Do 14 marca w ramach kampanii w każdym województwie będą odbywać się również spotkania.