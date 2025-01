Zbierają podpisy, bo chcą by Rafał Trzaskowski był prezydentem. Potrzeba ich aż 100 tysięcy

2025-01-19, 17:55 Monika Siwak/Redakcja

Bydgoski sztab Rafała Trzaskowskiego/fot. Monika Siwak

Bydgoski sztab kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego rozpoczął zbiórkę podpisów poparcia dla prezydenta Warszawy.

Na Placu Praw Kobiet w Bydgoszczy pojawili się działacze Koalicji Obywatelskiej: posłanki Iwona Karolewska i Iwona Kozłowska oraz szefujący bydgoskiej Platformie Obywatelskiej wojewoda Michał Sztybel. - Jako osoby wspierające kandydaturę Rafała Trzaskowskiego na prezydenta rozpoczynamy zbiórkę podpisów - mówił. - Przy okazji chcielibyśmy także odbywać rozmowy z mieszkańcami, stąd spotykamy się na symbolicznym Placu Praw Kobiet, bo to niestety będzie jeden z tematów kampanii - to, co stało się z prawem dotyczącym wszystkich kobiet. Jesteśmy przekonani, że jeżeli wykonamy swoją pracę, Rafał Trzaskowski ją wykona, to tu w Bydgoszczy, w całym województwie kujawsko-pomorskim będzie bardzo dobry wynik.



Sztab Rafała Trzaskowskiego zaprasza do składania podpisów w biurach KO. Każdy kandydat musi uzbierać w kraju 100 tysięcy podpisów poparcia, by móc wystartować w wyborach. W samym Kujawsko-Pomorskiem przed poprzednimi wyborami Rafał Trzaskowski zdobył około 80 tysięcy głosów.