Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu znów rusza w podróż! Cel: Karkonosze

2025-09-02, 21:18 Sława Skibińska-Dmitruk/Redakcja

Uczestniczką wyprawy jest Monika Walczak/fot: nadesłane

Kolejna bydgoska wyprawa z cyklu „niemożliwe jest możliwe”. Społeczność Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy zabiera osoby na wózkach w Karkonosze. Cele: zdobyć jak najwięcej szlaków, przy tym dobrze się bawić i uwierzyć we własne siły.

Uczestniczką wyprawy jest Monika Walczak. Zamierza opisać przebyte szlaki. Dlaczego?



– Informacja o naszych polskich górach jest taka, że nie są dostosowane, są wyznaczone bardzo nieliczne ścieżki. Teoretycznie dostosowano je do osób niepełnosprawnych, ale tak naprawdę najlepszym sprawdzeniem jest wysłanie tych osób na nie i sprawdzenie, jak to działa, jak dalece można je pokonać i jakim sprzętem. Nie ukrywam, bardzo lubię takie rzeczy – opisuje Walczak.



Na uczestników czeka wiele tras. – Będzie ciężko, ale myślę, że też zadowalająco. Pokazać innym, że po prostu można być w tych miejscach, choć oficjalnie jest to niedostosowane, przynajmniej tak to nazwano.



– Będziemy mieć wózki terenowe, które będą dodatkowo zasilane akumulatorem. Po to, żebyśmy mogli zrobić tych wypraw jeszcze więcej, aby zasięg zobaczenia Polski z zupełnie innej perspektywy był jeszcze większy – dodaje doktor Jakub Sinkowski, szef wyprawy i dziekan Wydziału Fizjoterapii Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy.