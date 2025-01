Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu odpowiada na potrzeby rynku pracy – otwiera Instytut Pielęgniarstwa

– W tej chwili wszystko domykane jest na ostatni guzik – mówiła Emilia Dzikowska, prorektor uczelni. – Instytut Pielęgniarstwa to osiem nowocześnie wyposażonych pracowni umiejętności pielęgniarskich, które pokazują najwyższe standardy kształcenia. Udowadniamy, że w tych ośmiu pracowniach studenci nabędą wiedzę umiejętności i kompetencje do wykonywania pracy pielęgniarki i pielęgniarza – dodała. – Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że średnia wieku pielęgniarek w regionie kujawsko-pomorskim wynosi około 54 lata. Ten wskaźnik systematycznie rośnie. Chcemy pokazać, że jest to zawód atrakcyjny, który jest niezbędny na mapie zawodów starzejącego się społeczeństwa – zaznaczyła Dzikowska. Otwarcie Instytutu Pielęgniarstwa odbędzie się 16 stycznia.

