Część ośrodków zbiorowego zakwaterowania dla Ukraińców do likwidacji. Pomoc tylko dla najsłabszych

2025-11-01, 18:15  Damian Klich/Redakcja
Tak w 2022 roku wyglądało jedno z miejsc zbiorowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy/fot. bydgoszcz.pl/archiwum/Robert Sawicki

Tak w 2022 roku wyglądało jedno z miejsc zbiorowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy/fot. bydgoszcz.pl/archiwum/Robert Sawicki

Od 1 listopada ośrodki zbiorowego zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy zmieniają zasady swojego funkcjonowania. Część z nich zostanie wygaszona, a część będzie przeznaczona tylko dla tak zwanej grupy wrażliwej.

- Należą do niej między innymi: emeryci, renciści, kobiety w ciąży i niepełnosprawni - mówi Ireneusz Nitkiewicz z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
- Ustawodawca przewidział, że obiekty mają przyjmować minimum 20 osób, w związku z tym zamykamy część obiektów zbiorowego zakwaterowania. Teraz jest czas relokacji z zamykanych obiektów. Ich liczba zostanie zmniejszona z 46 do mniej więcej 25 - 26 - to jeszcze szczegółowo ustalamy.

Do grupy wrażliwej w naszym regionie zalicza się kilkaset osób. - U nas schronienie będzie miało około 30 osób z tej grupy - mówi Ewa Adamczak z firmy Noclegi Tossta. - Pozostałe osoby zostaną tak długo, jak będą tej pomocy potrzebowały. Większość naszych mieszkańców to mamy z dziećmi, bądź osoby niepełnosprawne. Większość z tych mam ma pracę w Bydgoszczy i radzi sobie samodzielnie. Razem z właścicielem obiektu ustaliliśmy preferencyjne warunki dla osób, które są w potrzebie.

Ustawa obowiązuje do marca przyszłego roku. Jeśli nic się nie zmieni do tego czasu, wszystkie ośrodki mogą zostać wygaszone. Uchodźcy z Ukrainy mogą także skorzystać z rządowego projektu „Droga do samodzielności".

Mówi Ireneusz Nitkiewicz

Mówi Ewa Adamczak

Bydgoszcz

Region

Pod cmentarzami znicze i słodycze W tym roku nowość: poznańskie rury lub dachówki [zdjęcia]

Pod cmentarzami znicze i słodycze! W tym roku nowość: poznańskie rury lub dachówki [zdjęcia]

2025-11-01, 19:50
Wyciek gazu w Toruniu. Skrzyżowanie Lubicka-Ślaskiego zostało zamknięte

Wyciek gazu w Toruniu. Skrzyżowanie Lubicka-Ślaskiego zostało zamknięte

2025-11-01, 19:47
Pochówki szkieletowe dzieci z epoki żelaza. Archeologiczne odkrycie w Kałdusie koło Chełmna

Pochówki szkieletowe dzieci z epoki żelaza. Archeologiczne odkrycie w Kałdusie koło Chełmna

2025-11-01, 17:00
Pamiętamy o Was Odwiedziliśmy groby radiowców i innych ludzi mediów z regionu [zdjęcia]

Pamiętamy o Was! Odwiedziliśmy groby radiowców i innych ludzi mediów z regionu [zdjęcia]

2025-11-01, 14:20
Awaria wodociągu w gminie Wielka Nieszawka Naprawa może potrwać dwa dni [zdjęcia, wideo]

Awaria wodociągu w gminie Wielka Nieszawka! Naprawa może potrwać dwa dni [zdjęcia, wideo]

2025-11-01, 13:06
Wiatraczki, zdjęcia, znicze w kształcie kości i pomniki na cmentarzu dla zwierząt w Toruniu

Wiatraczki, zdjęcia, znicze w kształcie kości i pomniki na cmentarzu dla zwierząt w Toruniu

2025-11-01, 11:55
Rodzinna kolekcja poszła z dymem. W Tucholi spłonęły stare motocykle i auto [zdjęcia]

Rodzinna kolekcja poszła z dymem. W Tucholi spłonęły stare motocykle i auto [zdjęcia]

2025-11-01, 10:40
Trwa kwesta na kujawsko-pomorskich cmentarzach. Relacje Polskiego Radia PiK [zdjęcia]

Trwa kwesta na kujawsko-pomorskich cmentarzach. Relacje Polskiego Radia PiK [zdjęcia]

2025-11-01, 09:21
Wojenny bohater Włocławka - bohaterem kwesty. Zbiórka na remont grobu płk. Gromczyńskiego

Wojenny bohater Włocławka - bohaterem kwesty. Zbiórka na remont grobu płk. Gromczyńskiego

2025-11-01, 07:44

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę