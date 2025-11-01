Część ośrodków zbiorowego zakwaterowania dla Ukraińców do likwidacji. Pomoc tylko dla najsłabszych

2025-11-01, 18:15 Damian Klich/Redakcja

Tak w 2022 roku wyglądało jedno z miejsc zbiorowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy/fot. bydgoszcz.pl/archiwum/Robert Sawicki

Od 1 listopada ośrodki zbiorowego zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy zmieniają zasady swojego funkcjonowania. Część z nich zostanie wygaszona, a część będzie przeznaczona tylko dla tak zwanej grupy wrażliwej.

- Należą do niej między innymi: emeryci, renciści, kobiety w ciąży i niepełnosprawni - mówi Ireneusz Nitkiewicz z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

- Ustawodawca przewidział, że obiekty mają przyjmować minimum 20 osób, w związku z tym zamykamy część obiektów zbiorowego zakwaterowania. Teraz jest czas relokacji z zamykanych obiektów. Ich liczba zostanie zmniejszona z 46 do mniej więcej 25 - 26 - to jeszcze szczegółowo ustalamy.



Do grupy wrażliwej w naszym regionie zalicza się kilkaset osób. - U nas schronienie będzie miało około 30 osób z tej grupy - mówi Ewa Adamczak z firmy Noclegi Tossta. - Pozostałe osoby zostaną tak długo, jak będą tej pomocy potrzebowały. Większość naszych mieszkańców to mamy z dziećmi, bądź osoby niepełnosprawne. Większość z tych mam ma pracę w Bydgoszczy i radzi sobie samodzielnie. Razem z właścicielem obiektu ustaliliśmy preferencyjne warunki dla osób, które są w potrzebie.



Ustawa obowiązuje do marca przyszłego roku. Jeśli nic się nie zmieni do tego czasu, wszystkie ośrodki mogą zostać wygaszone. Uchodźcy z Ukrainy mogą także skorzystać z rządowego projektu „Droga do samodzielności".