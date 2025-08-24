W cieniu czwartego roku wojny - w Bydgoszczy i Toruniu świętowano niepodległość Ukrainy

2025-08-24, 21:30 Jolanta Fischer / Redakcja

Uroczystości przed Domem Ukraińskim w Bydgoszczy. / Fot. Jolanta Fischer

Ukraińcy obchodzą w niedzielę (24.08) swoje święto niepodległości. Z tej okazji w Domu Ukraińskim w Bydgoszczy, odbył się koncert pieśni ukraińskich, występy artystyczne i kiermasz rękodzieła.

- Chodzi o to, by oddać hołd poległym żołnierzom; podziękować tym, którzy wciąż walczą, ale i zadbać o integrację - mówili organizatorzy wydarzenia. - W takich trudnych czasach trudno mówić o jakiś zabawach. Wspominamy pamięć zmarłych i chcemy zaprezentować trochę kultury ukraińskiej.



W Bydgoszczy odbył się specjalny koncert. Była też loteria i mała zbiórka na potrzeby wojska.



Podobna uroczystość jak w Bydgoszczy, odbyła się również w Toruniu.