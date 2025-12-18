Trudna sytuacja mieszkaniowa. Małgorzata Janas: Największym problemem wysokie koszty [Rozmowa Dnia]

2025-12-18, 08:55 Adriana Andrzejewska-Kuras/Redakcja

Jak uzdrowić rynek nieruchomości? Mówiła o tym Małgorzata Janas/fot. nadesłane

Jak uzdrowić rynek nieruchomości, który boryka się m.in. z problemem rosnących cen mieszkań, zbyt dynamicznym rozwojem najmu krótkoterminowego i rosnącymi czynszami? Pomysł ma Komisja Europejska, która przygotowała Europejski Plan na rzecz Dostępnych Mieszkań.

O sytuacji na rynku nieruchomości Adriana Andrzejewska-Kuras rozmawiała z Małgorzatą Janas z Fundacji Studio M6 i zarządcą nieruchomości z Torunia. Jakie największe problemy dostrzega w tej kwestii? - Wysoka cena wynajmów i wysokie koszty związane z eksploatacją obiektów. Poza tym duże ceny energii, ogrzewania, prądu i czynszu. Opłaty za mieszkanie to czasami nawet połowa budżetu - dodała.



W latach 2013-2024 ceny mieszkań w Polsce wzrosły o niemalże 113 proc. Z tego względu coraz trudniej jest, zwłaszcza młodym osobom, kupić lokum. Jakie rozwiązanie tego problemu widzi gość „Rozmowy Dnia”? - Za rządów poprzedniej partii pojawiły się programy umożliwiające budowanie taniego budownictwa - zaznacza Małgorzata Janas. Ekspertka zauważa jednak, że w praktyce te budynki są drogie w budowie i eksploatacji. - W budownictwie społecznym, a więc tanim, powinno się unikać rozwiązań architektonicznych, które są kosztowne - podkreślił gość Adriany Andrzejewskiej-Kuras.



Cała „Rozmowa Dnia” do wysłuchania poniżej.



