W 2027 roku powstanie Centrum Leczenia Dzieci przy Szpitalu Jurasza w Bydgoszczy

2025-12-18, 10:43 Tatiana Adonis/Redakcja

Tak ma wyglądać Centrum Leczenia Dzieci/fot. nadesłane

Jest pozwolenie na budowę Centrum Leczenia Dzieci. Do nowoczesnego obiektu zostaną przeniesione kliniki pediatryczne, obecnie rozrzucone po kilku budynkach Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Jurasza w Bydgoszczy.

W Centrum Leczenia Dzieci znajdą się również poradnie specjalistyczne, blok operacyjny oraz pełna baza diagnostyczna. Nowy budynek powstanie na szpitalnym terenie przy ul. Skłodowskiej-Curie. Umowa na budowę została podpisana w marcu tego roku. - Od marca do grudnia projektowaliśmy budynek - mówi dyrektor placówki dr n. o zdr. inż. Jacek Kryś. - Tego typu budynki wymagają bardzo szczegółowych opracowań i uzgodnień, także ze szpitalem. Mieliśmy bardzo duży udział w tym projektowaniu - dodał.



Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Jurasza ma nadzieję, że pierwsza łopata zostanie wbita już w pierwszym kwartale 2026 roku. - Takiej inwestycji w naszym szpitalu nie było. Konsolidujemy wszystkie nasze kliniki pediatryczne w jednym miejscu. Ponadto uprościmy procesy logistyczne i współpracy poszczególnych klinik zaopatrywania pacjentów - powiedział Jacek Kryś.



Centrum Leczenia Dzieci zostanie wybudowane przez firmę Erbud. Budynek ma być gotowy pod koniec 2027 roku. Z kolei pierwsi pacjenci powinni pojawić się w połowie 2028.



Więcej w relacji Tatiany Adonis.