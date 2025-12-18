Awaria tramwaju linii nr 6 na rondzie Jagiellonów w Bydgoszczy. Z pojazdu wypadł silnik [zdjęcia i wideo]

2025-12-18, 10:56 Marcin Kupczyk/Redakcja

Tramwaj linii nr 6 zatrzymał się na Rondzie Jagiellonów i dalej nie pojedzie/fot. Marcin Kupczyk

Awaria powoduje utrudnienia w ruchu tramwajów na linii od ronda Jagiellonów w kierunku ulic Gdańskiej i Focha.

Tramwaj sam nie odjedzie - potrzebny jest specjalny dźwig. Na miejscu pracuje nadzór ruchu. Ta sytuacja może potrwać nawet dwie godziny. Drogowcy wprowadzili objazdy, a pasażerowie szukają alternatywnego sposobu podróży.



Po godzinie 11 na miejsce przyjechał dźwig, który miał zabrać uszkodzony tramwaj. Wcześniej jednak pracownicy Pogotowia Technicznego musieli wydobyć silnik ważący 350 kilogramów. Przed godz. 13:00 tramwaj opuścił rondo, holowany przez dźwig. Tramwaje wracają na swoje trasy.