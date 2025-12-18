Wigilia Dla Potrzebujących w bydgoskiej hali Łuczniczka. Ks. Wojciech Przybyła: Nie jesteście sami

2025-12-18, 09:50 Marcin Kupczyk/Redakcja

Wigilia Dla Potrzebujących odbędzie się w bydgoskiej hali Łuczniczka. Na zdjęciu bp Krzysztof Włodarczyk i ks. Wojciech Przybyła/fot. Marcin Jarzembowski, diecezja.bydgoszcz.pl/archiwum

W hali Łuczniczka organizatorzy wigilii spodziewają się setek osób. To dla nich przygotują poczęstunek, wykonają kolędy oraz występy, a także wręczą potrzebującym świąteczne upominki.

Do świątecznego stołu zaprasza ks. Wojciech Przybyła, dyrektor Caritas diecezji bydgoskiej. - Ta Wigilia ma pokazać, że nie jesteście sami - mówi duchowny. - Jesteście potrzebni. Jesteśmy po to, aby również zadbać o was. Będą kolędy, pastorałki oraz inscenizacje młodzieży. Będą również upominki przygotowane dla osób, które wezmą udział w Wigilii - dodał ksiądz.



Po raz trzeci w Wigilii Dla Potrzebujących udział bierze bydgoska Bazylika Rzymskokatolicka pw. św. Wincentego a Paulo. „Wierzymy, że każdy z nas może stać się Aniołem Ubogich” - czytamy na stronie internetowej kościoła.