Zaproś na święta studenta z innego kraju. Niezwykła akcja Collegium Medicum UMK

2025-12-15, 09:48 Redakcja

To świetna okazja, by pokazać rodzime tradycje, poznać nowe zwyczaje i budować międzykulturowe relacje/fot. Pixabay

„Zaproś IPka lub EDka na Święta!" - tak zatytułowano zaproszenia/propozycję skierowaną do polskich studentów CM UMK. To świetna okazja, by pokazać rodzime tradycje, poznać nowe zwyczaje i budować międzykulturowe relacje. Ostatni dzień na zgłoszenia!

Kim są „IPki" i „EDki"? „IPek" to student/ka z zagranicy studiująca na kampusie toruńskim UMK (International Point). „EDek" to student/ka kształcąca się w języku angielskim w Collegium Medicum (English Division).



Jak podkreśla uczelnia, wspólna wigilia lub obiad świąteczny to szansa na integrację, przełamywanie stereotypów i stworzenie znajomości, które mogą przerodzić się w coś wyjątkowego. Akcja skierowana jest do studentów, pracowników UMK oraz ich rodzin.



Najważniejsze daty:



15 grudnia – ostatni dzień na zgłoszenia.

16 grudnia – dopasowanie par „gospodarz–gość”.