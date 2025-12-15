Zaproś na święta studenta z innego kraju. Niezwykła akcja Collegium Medicum UMK
„Zaproś IPka lub EDka na Święta!" - tak zatytułowano zaproszenia/propozycję skierowaną do polskich studentów CM UMK. To świetna okazja, by pokazać rodzime tradycje, poznać nowe zwyczaje i budować międzykulturowe relacje. Ostatni dzień na zgłoszenia!
Kim są „IPki" i „EDki"? „IPek" to student/ka z zagranicy studiująca na kampusie toruńskim UMK (International Point). „EDek" to student/ka kształcąca się w języku angielskim w Collegium Medicum (English Division).
Jak podkreśla uczelnia, wspólna wigilia lub obiad świąteczny to szansa na integrację, przełamywanie stereotypów i stworzenie znajomości, które mogą przerodzić się w coś wyjątkowego. Akcja skierowana jest do studentów, pracowników UMK oraz ich rodzin.
Najważniejsze daty:
- 15 grudnia – ostatni dzień na zgłoszenia.
- 16 grudnia – dopasowanie par „gospodarz–gość”.
- 17 grudnia – wysyłka informacji zwrotnej do uczestników.
Formularz zgłoszeniowy gospodarza: TUTAJ
Formularze zgłoszeniowe gościa: TUTAJ
Kontakt: Toruń → koi@umk.pl; Bydgoszcz → studiesinenglish@cm.umk.pl