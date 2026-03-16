45. rocznica „Bydgoskiego Marca”. Byli działacze uhonorowani, pod pamiątkową tablicą złożono kwiaty

2026-03-16, 18:49 Dorota Witt/BN

16 marca 1981 r. rolnicy zajęli siedzibę władz wojewódzkich Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego przy ul. Dworcowej 87 w Bydgoszczy i ogłosili w niej strajk okupacyjny w proteście przeciw braku zgody komunistycznych władz na rejestrację chłopskiej Solidarności.

W poniedziałek (16 marca) to właśnie w tym miejscu upamiętniono 45. rocznicę „Bydgoskiego Marca”. Składano m.in. kwiaty pod tablicą upamiętniającą to wydarzenie. Wojciech Mojzesowcz, jeden z jego uczestników mówił zebranym, jak ważna jest zgoda. - 45 lat temu rozpoczął się strajk chłopski, który skupiał wszystkich rolników. Łączyła nas wspólna sprawa, własność ziemi i niezależność Rzeczpospolitej - dodał.



Uczestnicy „Bydgoskiego Marca” wspominają wydarzenie



- Wówczas cała ulica była zapchana, stało pełno wojskowych samochodów - wspominają uczestnicy „Bydgoskiego Marca” Telesfor Horodecki i Marian Zubik. - Jeździły wkoło, cały czas nas straszono, że za chwilę wyciągną nas siłą - dodali i z dumą zaznaczyli, że biorąc udział w tamtych wydarzeniach współtworzyli historię Polski.





Bohaterowie „Bydgoskiego Marca” 1981 roku apelują o solidarność



Byli działacze opozycji komunistycznej z regionu zostali uhonorowani Krzyżami Wolności i Solidarności w 45. rocznicę „Bydgoskiego Marca” 1981 roku. Jan Rulewski, ówczesny szef bydgoskiej Solidarności nazywa zapoczątkowane wtedy wydarzenia „powstaniem narodowym”. - Siła tego ruchu, a szczególnie marca, polegała na udziale milionów - mówił. - Polska uzyskała suwerenność, rozwój, tylko za mało solidarności - nie ma tego, co było w marcu, wtedy byliśmy razem - podkreślił Jan Rulewski.



W sumie Krzyżami Wolności i Solidarności odznaczono 13 osób, w tym cztery pośmiertnie. Wydarzenie zorganizował Instytut Pamięci Narodowej, a honorowym patronatem objął je prezydent Polski.