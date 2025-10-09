Nakręcił film z Bogusławem Lindą. Eksponaty wypożyczył z bydgoskiego Muzeum Dyplomacji [zdjęcia]

Meble z kabiny ciszy, słynnego eksponatu Muzeum Dyplomacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy „zagrały" w najnowszym filmie Władysława Pasikowskiego, pt. „Zamach na papieża"/fot. Bartosz Mrozowski, kadry z filmu „Zamach na Papieża”, reż. Władysław Pasikowski/Uniwersytet Kazimierza Wielkiego/Facebook
Meble z kabiny ciszy, słynnego eksponatu Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW w Bydgoszczy „zagrały" w najnowszym filmie Władysława Pasikowskiego, pt. „Zamach na papieża". To historia granego przez Bogusława Lindę bohatera wywiadu, zmuszonego do tuszowania śladów i eliminacji zamachowca.
Kabiny ciszy zbudowane z pleksi i aluminium służyły w czasach zimnej wojny do przeprowadzania tajnych rozmów, które nie były słyszane na zewnątrz. Ta prezentowana w Bydgoszczy pochodzi z polskiego konsulatu w Kolonii i jest jedynym takim obiektem w kraju znajdującym się w cywilnych rękach.
Całej kabiny nie da się wypożyczyć, bo jest za ciężka - waży dwie tony. Stół, taborety i fotele są również z przezroczystego szkła akrylowego, które nie przenosi fal dźwiękowych.
Monika Siwak (Pr PiK) siedziała na nich wraz z doktor Aleksandrą Sarą Jankowską z Muzeum.
- Te meble do wygodnych nie należą. Nie są mięciutkie, trudno się gdzieś oprzeć, wszystko ma dosyć ostre ranty, ale...celowo, bo skłania właśnie nie do relaksacji, tylko do pełnej uważności i skupienia. „Te" rozmowy przecież musiały być pełne czujności, więc nie zazdroszczę...
- Z jednej strony się trochę obawialiśmy, w jakim stanie wrócą meble, bo też nie wiedzieliśmy, czy to będzie scena jakiegoś pojedynku, strzelanina, a może jakaś kulturalna rozmowa. Były zapewnienia podpisane na papierze, że eksponaty są bezpieczne. I faktycznie w komplecie trafiły z powrotem - mówiła dr Aleksandra Sara Jankowska
Kabiny ciszy działały na zasadzie klatki Faradya i antypola elektromagnetycznego. Głośniki na kabinie emitowały biały szum. Kabina w bydgoskim muzeum ma 4 na 3 metry.
„Zamach na papieża" to thriller inspirowany prawdziwymi wydarzeniami i kulisami jednej z najbardziej tajemniczych operacji służb specjalnych XX wieku – zamachu na Jana Pawła II.
„Rok 1981. Kreml wydaje rozkaz - zlikwidować Jana Pawła II. Konstanty „Bruno" Brusicki (Bogusław Linda) - były snajper i legenda wywiadu - zostaje zmuszony do udziału w tajnej operacji zamachu na papieża. Jego zadaniem jest zatuszowanie śladów oraz eliminacja zamachowca - Alego Agcy. Wciągnięty w szpiegowską intrygę i bezwzględną walkę o wpływy, Bruno trafia w sam środek kulis zamachu, które do dziś budzą wiele pytań. W obliczu narastającego konfliktu wewnętrznego musi podjąć decyzje, które nie tylko zadecydują o jego losie, ale mogą też zmienić bieg historii. Jaką rolę odegra Bruno i czy jego wybory wpłyną na przebieg tego przełomowego wydarzenia?"
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę