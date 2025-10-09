Nakręcił film z Bogusławem Lindą. Eksponaty wypożyczył z bydgoskiego Muzeum Dyplomacji [zdjęcia]

2025-10-09, 11:30 Monika Siwak/Redakcja

Meble z kabiny ciszy, słynnego eksponatu Muzeum Dyplomacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy „zagrały" w najnowszym filmie Władysława Pasikowskiego, pt. „Zamach na papieża"/fot. Bartosz Mrozowski, kadry z filmu „Zamach na Papieża”, reż. Władysław Pasikowski/Uniwersytet Kazimierza Wielkiego/Facebook

Meble z kabiny ciszy, słynnego eksponatu Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW w Bydgoszczy „zagrały" w najnowszym filmie Władysława Pasikowskiego, pt. „Zamach na papieża". To historia granego przez Bogusława Lindę bohatera wywiadu, zmuszonego do tuszowania śladów i eliminacji zamachowca.

Kabiny ciszy zbudowane z pleksi i aluminium służyły w czasach zimnej wojny do przeprowadzania tajnych rozmów, które nie były słyszane na zewnątrz. Ta prezentowana w Bydgoszczy pochodzi z polskiego konsulatu w Kolonii i jest jedynym takim obiektem w kraju znajdującym się w cywilnych rękach.



Całej kabiny nie da się wypożyczyć, bo jest za ciężka - waży dwie tony. Stół, taborety i fotele są również z przezroczystego szkła akrylowego, które nie przenosi fal dźwiękowych.



Monika Siwak (Pr PiK) siedziała na nich wraz z doktor Aleksandrą Sarą Jankowską z Muzeum.



- Te meble do wygodnych nie należą. Nie są mięciutkie, trudno się gdzieś oprzeć, wszystko ma dosyć ostre ranty, ale...celowo, bo skłania właśnie nie do relaksacji, tylko do pełnej uważności i skupienia. „Te" rozmowy przecież musiały być pełne czujności, więc nie zazdroszczę...



- Z jednej strony się trochę obawialiśmy, w jakim stanie wrócą meble, bo też nie wiedzieliśmy, czy to będzie scena jakiegoś pojedynku, strzelanina, a może jakaś kulturalna rozmowa. Były zapewnienia podpisane na papierze, że eksponaty są bezpieczne. I faktycznie w komplecie trafiły z powrotem - mówiła dr Aleksandra Sara Jankowska



Kabiny ciszy działały na zasadzie klatki Faradya i antypola elektromagnetycznego. Głośniki na kabinie emitowały biały szum. Kabina w bydgoskim muzeum ma 4 na 3 metry.



