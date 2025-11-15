Tragedia w Braniewku. Jedna osoba zginęła, dwie są ranne w wypadku pod Radziejowem [zdjęcia]

2025-11-15, 08:26  Redakcja
Wypadek w Radziejowie. Jedna osoba nie żyje. / Fot. Miejska Ochotnicza Straż Pożarna Radziejów

Na drodze 62 zderzyły się dwa samochody - ciężarowy i osobówka. Droga przez 5 godzin była zablokowana.

Tuż przed godz. 23 doszło do zderzenia dwóch pojazdów: osobowego i ciężarowego. Zawiniła kierująca samochodem osobowym. Nie ustąpiła pierwszeństwa.

- 53-letnia mieszkanka naszego powiatu, jadąc oplem meriva, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu. Doszło do zderzenia z prawidłową jadącą scanią - mówi Marcin Krasucki, rzecznik radziejowskich policjantów. - Po zderzeniu pojazdy wpadły do rowu. Kierująca, pomimo podjętej reanimacji, zmarła. 52-latka oraz 57-latek, którzy byli pasażerami opla, z obrażeniami trafili do szpitala. Kierowca ciężarówki był trzeźwy.


