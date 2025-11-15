Zderzenia samochodu osobowego i ciężarówki w Michelinie pod Włocławkiem

2025-11-15, 13:24  Redakcja
Fot. Ilustracyjne

Fot. Ilustracyjne

Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 62. Dwie osoby są rane. Droga jest zablokowana. Jest objazd.

Do wypadku doszło na 63. km DK62, na odcinku pomiędzy Brześciem Kujawskim i Włocławkiem.

Policja wyznaczyła objazd przez Michelin, Kruszyn i Brześć Kujawski. Utrudnienia mogą potrwać około trzech godzin.


