Wypadek na DK 16 między Iława a Grudziądzem. Jedna osoba nie żyje [nowe fakty]

2025-11-07, 17:53  Redakcja / Tatiana Adonis
Fot. Ilustracyjne

W Łasinie doszło do czołowego zderzenia dwóch pojazdów: ciężarówki i auta osobowego. 30-letnia kobieta zmarła. Roczne dziecko, z którym podróżowała, trafiło na obserwację do szpitala.

Do wypadku doszło po godz. 17.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że pojazd ciężarowy jadący od strony Łasina otarł się o jadący z naprzeciwka pojazd osobowy marki KIA, następnie uderzył w jadący za nim kolejny pojazd osobowy marki Ford - mówi Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy grudziądzkich policjantów. - W wyniku tego zdarzenia 30-letnia kobieta zmarła na miejscu. Roczne dziecko, z którym podróżowała, trafiło na obserwację do szpitala.

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczyny śmiertelnego wypadku.

Droga krajowa numer 16 cały czas jest zablokowana. Wyznaczono objazd przez Szczepanki.

Punkt Informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informował, że do zderzenia doszło po tym, jak w samochodzie ciężarowym wystrzeliła opona.

- Kwestia okoliczności wypadku nie jest jasna, dlatego bardzo istotny będzie zebrany na miejscu materiał dowodowy - dodaje Łukasz Kowalczyk.

Mówi Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy grudziądzkich policjantów.

