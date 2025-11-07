Są wstępne przyczyny śmierci dziecka po wypadku w Dąbrowie Biskupiej: uraz wielonarządowy

2025-11-07, 13:40  Marcin Glapiak/Redakcja
Śmiertelny wypadek w Dąbrowie Biskupiej/fot. KP PSP Inowrocław/archiwum

Śmiertelny wypadek w Dąbrowie Biskupiej/fot. KP PSP Inowrocław/archiwum

Dochodzenie wciąż trwa. Mundurowi chcą jeszcze ustalić, z jaką prędkości tuż przed wypadkiem poruszały się samochody.

Przypomnijmy: do wypadku doszło we wtorek, około godz. 19:20, na drodze wojewódzkiej nr 252, w pobliżu stacji paliw w Dąbrowa Biskupiej. W tym miejscu zderzyły się dwa samochody.

Poszkodowane zostały dwie osoby - kobieta i jej 4 letnia córka Gabrysia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną śmierci dziewczynki były następstwa wielonarządowego urazu. Policja bada przyczyny wypadku zabezpieczono między innymi zapis monitoringu Wiadomo, że kierujący pojazdami byli trzeźwi.

Mundurowi chcą jeszcze ustalić, z jaka prędkości tuż przed wypadkiem poruszały się samochody.

Relacja Marcina Glapiaka

Inowrocław

Region

