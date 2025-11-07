Po śmierci 61-letniego pieszego w Bydgoszczy. Być może już dziś podejrzany usłyszy zarzuty [aktualizacja]

2025-11-07, 12:15 Monika Siwak/Redakcja

Śmiertelny wypadek w Bydgoszczy. Zginął 61-letni pieszy

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek wieczorem na bydgoskim Szwederowie. Zginął 61-latek przechodzący przez ulicę przy ul. Kujawskiej. Policja podaje wstępne przyczyny zdarzenia, a prokuratura przesłuchuje podejrzanego.

- Wykonano wszystkie czynności procesowe - przekazał szef Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz Południe, Włodzimierz Marszałkowski. - Na miejscu zdarzenia zatrzymano trzech mężczyzn. Podróżowali pojazdem, który nie zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. Trwają czynności z ich udziałem i wyjaśnianie wszystkich okoliczności. Planowane jest postawienie zarzutu sprawcy przestępstwa i wykonanie z nim dalszych czynności, zapewne także w kwestii środka zapobiegawczego, być może tymczasowego aresztowania.



Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, kierujący pojazdem audi nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych.



Do tej sprawy, decyzją prokuratora, zatrzymano trzech mężczyzn podróżujących wspomnianym pojazdem w wieku 32, 33 i 34 lat. Dwóch z nich w momencie zatrzymania było pod wpływem alkoholu. Wszyscy trafili do szpitala, gdzie została im pobrana krew do badań na zawartość alkoholu oraz środków zabronionych w organizmie.



Teraz policjanci, pod nadzorem prokuratora, ustalają dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia, a także kto kierował audi.



Jak informowali wcześniej strażacy, w wyniku potrącenia mężczyzna został odrzucony na kilkadziesiąt metrów. To może wskazywać na dużą prędkość pojazdu, który w niego uderzył.