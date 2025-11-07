Po śmierci 61-letniego pieszego w Bydgoszczy. Być może już dziś podejrzany usłyszy zarzuty [aktualizacja]

Śmiertelny wypadek w Bydgoszczy. Zginął 61-letni pieszy
Do tragicznego wypadku doszło w czwartek wieczorem na bydgoskim Szwederowie. Zginął 61-latek przechodzący przez ulicę przy ul. Kujawskiej. Policja podaje wstępne przyczyny zdarzenia, a prokuratura przesłuchuje podejrzanego.
- Wykonano wszystkie czynności procesowe - przekazał szef Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz Południe, Włodzimierz Marszałkowski. - Na miejscu zdarzenia zatrzymano trzech mężczyzn. Podróżowali pojazdem, który nie zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. Trwają czynności z ich udziałem i wyjaśnianie wszystkich okoliczności. Planowane jest postawienie zarzutu sprawcy przestępstwa i wykonanie z nim dalszych czynności, zapewne także w kwestii środka zapobiegawczego, być może tymczasowego aresztowania.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, kierujący pojazdem audi nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych.
Do tej sprawy, decyzją prokuratora, zatrzymano trzech mężczyzn podróżujących wspomnianym pojazdem w wieku 32, 33 i 34 lat. Dwóch z nich w momencie zatrzymania było pod wpływem alkoholu. Wszyscy trafili do szpitala, gdzie została im pobrana krew do badań na zawartość alkoholu oraz środków zabronionych w organizmie.
Teraz policjanci, pod nadzorem prokuratora, ustalają dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia, a także kto kierował audi.
Jak informowali wcześniej strażacy, w wyniku potrącenia mężczyzna został odrzucony na kilkadziesiąt metrów. To może wskazywać na dużą prędkość pojazdu, który w niego uderzył.
Mówi szef Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz Południe, Włodzimierz Marszałkowski
Mówi sierżant sztabowy Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę