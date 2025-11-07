Po śmierci 61-letniego pieszego w Bydgoszczy. Być może już dziś podejrzany usłyszy zarzuty [aktualizacja]

2025-11-07, 12:15  Monika Siwak/Redakcja
Śmiertelny wypadek w Bydgoszczy. Zginął 61-letni pieszy

Śmiertelny wypadek w Bydgoszczy. Zginął 61-letni pieszy

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek wieczorem na bydgoskim Szwederowie. Zginął 61-latek przechodzący przez ulicę przy ul. Kujawskiej. Policja podaje wstępne przyczyny zdarzenia, a prokuratura przesłuchuje podejrzanego.

- Wykonano wszystkie czynności procesowe - przekazał szef Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz Południe, Włodzimierz Marszałkowski. - Na miejscu zdarzenia zatrzymano trzech mężczyzn. Podróżowali pojazdem, który nie zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. Trwają czynności z ich udziałem i wyjaśnianie wszystkich okoliczności. Planowane jest postawienie zarzutu sprawcy przestępstwa i wykonanie z nim dalszych czynności, zapewne także w kwestii środka zapobiegawczego, być może tymczasowego aresztowania.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, kierujący pojazdem audi nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych.

Do tej sprawy, decyzją prokuratora, zatrzymano trzech mężczyzn podróżujących wspomnianym pojazdem w wieku 32, 33 i 34 lat. Dwóch z nich w momencie zatrzymania było pod wpływem alkoholu. Wszyscy trafili do szpitala, gdzie została im pobrana krew do badań na zawartość alkoholu oraz środków zabronionych w organizmie.

Teraz policjanci, pod nadzorem prokuratora, ustalają dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia, a także kto kierował audi.

Jak informowali wcześniej strażacy, w wyniku potrącenia mężczyzna został odrzucony na kilkadziesiąt metrów. To może wskazywać na dużą prędkość pojazdu, który w niego uderzył.

Mówi szef Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz Południe, Włodzimierz Marszałkowski

Mówi sierżant sztabowy Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy

Bydgoszcz

Region

Są wstępne przyczyny śmierci dziecka po wypadku w Dąbrowie Biskupiej: uraz wielonarządowy

Są wstępne przyczyny śmierci dziecka po wypadku w Dąbrowie Biskupiej: uraz wielonarządowy

2025-11-07, 13:40
Promocja, która spadła z nieba. Toruńskie aniołki zajmują miasto. Będzie ich więcej

Promocja, która spadła z nieba. Toruńskie aniołki zajmują miasto. Będzie ich więcej

2025-11-07, 13:00
Pobili, zgwałcili, podpalili. Zapadł prawomocny wyrok w bulwersującej sprawie z Torunia

Pobili, zgwałcili, podpalili. Zapadł prawomocny wyrok w bulwersującej sprawie z Torunia

2025-11-07, 11:39
Prawie dwieście dzieci znajdzie opiekę w nowym żłobku na bydgoskich Bartodziejach

Prawie dwieście dzieci znajdzie opiekę w nowym żłobku na bydgoskich Bartodziejach

2025-11-07, 10:47
Wilki wychodzą z lasu i zapuszczają się na pobliskie osiedla. Były widziane w Zielonce

Wilki wychodzą z lasu i zapuszczają się na pobliskie osiedla. Były widziane w Zielonce

2025-11-07, 09:42
Strzelno uczci młodocianych więźniów stalinowskich czasów. O tym w Rozmowie Dnia

Strzelno uczci młodocianych więźniów stalinowskich czasów. O tym w „Rozmowie Dnia"

2025-11-07, 09:11
Sfera psychiczna i emocjonalna nauczycieli jest kompletnie pomijana. Konferencja w Łochowie

„Sfera psychiczna i emocjonalna nauczycieli jest kompletnie pomijana." Konferencja w Łochowie

2025-11-07, 07:50
Wielka zmiana w przychodni zdrowia psychicznego we Włocławku. Znalazł się sponsor

Wielka zmiana w przychodni zdrowia psychicznego we Włocławku. Znalazł się sponsor

2025-11-06, 20:39
Rozmnożył bezdomnych, żeby mieć pieniądze na hazard. Były pracownik MOPR Toruń przed sądem

„Rozmnożył" bezdomnych, żeby mieć pieniądze na hazard. Były pracownik MOPR Toruń przed sądem

2025-11-06, 19:47

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę